Peynir diyeti nedir? Nasıl yapılır?

Her diyet menüsünde peynire yer verilir. Peynir diyetinde dikkat edilmesi gereken en önemli özellik, doğru peyniri seçebilmektir.

Yani peynir diyeti yapmak için, her peyniri yemeniz kilonuzun azalmasına değil, artmasına sebep olabilir.

HANGİ PEYNİRİ NASIL TÜKETİRİM?

Sabahları kepekli ekmek eşliğinde, fazla olmamak şartıyla peynirinizi tüketebilirsiniz.

Biraz klişe de olsa kibrit kutusu büyüklüğünde peynir tüketiniz, bu diyetiniz adına daha yararlı olur.

Genellkle kahvaltı öğününde tüketilen peynir çeşitleri süzme ve keçi peynirleridir. Bunları haşlanmış yumurta eşliğinde tüketebililrsiniz.

Süzme peynirin kalori oranı, keçi peynirine oranla biraz daha düşüktür. Bu yüzden ilk tercihiniz süzme peynir olabilir.

Ayrıca peyniri kırılmış yumurta ile de tüketebilirsiniz ancak kırılmış yumurta ile tüketilmesi tavsiye edilen peynir lor peyniridir. Çünkü lor peynirinde yağ ve tuz oranı süzme ve keçi peynirine oranla daha düşüktür.

Bu yüzden kırılmış yumurta ile tüketilirse, diyet yapan kişi için daha lezzetli bir sunum haline gelebilir.

Lor peynirini tüketmenizi ısrarla tavsiye ediyoruz, çünkü bu peynir metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar ve yağ yakımını hızlandırır.

Kaşar peynirinden uzak durmalısınız çünkü kaşar peyniri bünyesinde en fazla yağı bulunduran peynir olarak da binir.

Asit süt kullanılarak yapılan gözenekli peynirlerden de uzak durmanız gerekir.

Diyetinizde kullanmamanız gereken bir diğer peynir çeşidi de parmesan peyniridir, gerçekten çok kalori içeren bir peynir çeşitidir.

Öğlen ve akşam öğününüzde peynirinizi, salata ile tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

Öğlen enerji ihtiyacınız olduğu için yukarıda isimlerinizi verdiğimiz peynirlerden kalorisi en yüksek olan keçi peynirinizi salatada kullanabilirsiniz.

Akşam öğünü ise diyette en az besin tüketilmesi gereken öğündür. Çünkü bu sefer kişinin sindirimdeki sürecine uyku faktörü de girer. Ve sindirilemeyen bu besinler uyku ile birleşince kişi de kilo yapabilir.

Bu yüzden akşam öğününde yediğiniz salatada kalorisi en az olan lor peynirini kullanırsanız bu sizin için daha yararlı olacaktır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.