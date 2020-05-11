Peygamberin sevdiği

Peygamberimiz (sav) azadlı kölesi Zeyd bin Hârise’yi çok severdi. Zeyd’in oğlu Üsame’yi de. Babayı da oğulu da gerektiğinde kollardı.

Hz. Ömer bir gün ganimet malı dağıtıyordu. Kendi oğlu Abdullah’a üç verirse, Zeyd’in oğlu Üsame’ye dört veriyordu. Abdullah bunun sebebini öğrenmek istedi:

“Ben Üsame’nin katılıp da benim katılmadığım tek gaza (savaş, cihad) hatırlamıyorum. Baba neye dayanarak ona benden fazla veriyorsun?” dedi.

Hz. Ömer şöyle açıklamada bulundu: - Hz. Peygamber onun babasını senin babandan, Üsame’yi de senden çok sever ve kollardı. O’nun her işinde muhakkak bir hikmet vardır. Ben O’nun sevdiğini kendi sevdiğime tercih ediyorum.