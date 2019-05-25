Mübarek Ramazan Ayı'nın sonlarına doğru ilerlememizle birlikte bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne de az bir zaman kaldı. Kadir Gecesi dua ve namazla ibadetle geçirilmelidir. Bu gecede kılanan namaz bin yıla eşdeğerdir. Peki, Peygamberimizin Kadir Gecesi'nde yaptığı dualar nelerdir?

Peygamberimizin Kadir Gecesi'nde yaptığı dualar nelerdir?

Peygamberimiz Kadir Gecesi hep bu duayı okurdu. Kadir Gecesi bir ömre bedel bir gecedir bu gecede kılınan namaz ve okunacak dualara büyük sevaplar vardır.

Kadir Gecesi ibadetleri ile birlikte sizlere Türkçe ve arapça dualarını ve Kadir Suresi ile kılınan hacet namazının ne zaman kaç rekat ve nasıl kılınacağını hazırladık. Önce peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasını aktaralım;

Kadir gecesinde okunacak dualar : Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Kadir Gecesinde edilen dua reddolunmaz : Bin geceden hayırlı olarak nitelenen Kadir Gecesi'nde edilen dualar reddolunmaz. Peygamberimizin Kadir Gecesi ile ilgili Hadisi Şerifinde bu konuda şöyle demiştir;

-"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

Kadir Suresi'ni okuyun : Kadir Gecesi'nde dua etmek kadar o gece Kadir Suresi'ni okumak da çok kıymetli. Peygamberimizin bu konudaki hadisi şöyle : "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."