Peygamberimizin hayatından! Hangi amel daha üstündür?

Ebû Zer Cündeb İbni Cünâde (ra) şöyle dedi:

“- Ey Allah’ın Resûlü! Hangi amel daha üstündür?” dedim.

“- Allah’a iman ve Allah yolunda cihaddır” buyurdu. Ben:

“- Hangi (esir veya) köle (yi âzat etmek) daha faziletlidir?” dedim.

“- Sahiplerine göre en kıymetli ve bedeli en yüksek olanı” buyurdu.

“- (Cihad ve köle âzâdını) yapamazsam?” dedim.

“- (Bir) iş yapana yardım edersin veya işini beceremeyenin işini görürsün” buyurdu.

“- Ey Allah’ın Resûlü! Bunlardan hiçbirini yapamazsam?” dedim.

“- İnsanlara zarar vermezsin. Zira bu da kendi kendine iyilik etmen demektir” buyurdu.

Dinimizde Allah’a imandan, insanlara kötülük yapmamaya kadar uzanan binlerce hayır ve iyilik yolu bulunmaktadır. Yardıma muhtaç olan herkesin yardımına koşmak iyilik ve hayırdır. Her türlü amel ve iyiliğin temeli Allah’a imandır. İman olmadan yapılacak hiçbir işin kıymeti yoktur. İslâm toplumu iyiler ve iyilikler toplumudur.