Peygamberimizin Arefe günü yaptığı dua! Arefe günü okunacak dualar

Arefe günü hangi dualar okunur? Arefe günü İhlas Suresi'ni okunanın fazileti nedir? Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur. Duâ şudur:

* "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

* "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

* "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesiibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

Arefe günü okunacak dualar hangileri?

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi. Özellikle de arefe günü bolca ihlas suresi okunmalıdır.

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

Arefe günü duası!

Hamd Alemlerin Rabbi Allan’ındır. Allah’ım hamd senindir. Ey gökleri ve yeri yaratan, ululuk ve ikram sahibi. Her yaratılanın yaratıcısı ve her şeyin varisi, hiçbir şey O’nun gibi değidir. Hiçbir şeyin bilgisi O’na gizi kalmak. O her şeyi kuşatmış, her şey üzerinde gözeticidir. Sensin Allah. Senden başka ilah yoktur. Teksin, benzerin yok, birsin, eşin yok. Sensin Allah. Senden başka ilah yok. Vömertsin, cömertlik sana yakışır. Ulusun, ululanmak senin hakkın. Büyüksün. Büyüklenmek sana ait. Sensin Allah. Senden başka ilah yok. İşitensin, grensin, kadimsin. Her şeyden haberin var. sensin Allah. Senden başka ilah yok. Yüceliğinle birlikte yakınsın, yakınlığınla birlikte yücesin. Sensin Allah. Senden başka ilah yok. Zarifsin, güzelsin, ululuk, büyüklük ve övgü sahibisin.