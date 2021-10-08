Peygamberimiz'e (sav) hakaret eden sözde karikatürist yanarak ölmüştü! Flaş karar: Geri çevrildi

İsveç'in başkenti Stockholm ve Malmö kentinde bulunan Modern Sanat Müzesi, İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli Lars Vilks'in çizdiği sözde Hazreti Muhammed (sav) 'karikatürünün' sergilenmesi teklifini geri çevirdi.

İsveç'in Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda 3 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında yanarak ölen 75 yaşındaki Lars Vilks'in İslam dünyasında nefret uyandıran sözde Hz. Muhammed (sav) 'karikatürünün' Modern Sanat Müzesi'nde sergilenmesi istendi. Vilks öldükten sonra özellikle Türkiye ve Mısır'da çıkan haberlerin altına yapılan yorumlardan rahatsız olduklarını belirten İsveçli sanat eleştirmenleri Thomas Millroth ve Dennis Dahlqvist, Vilks'in karikatürünün Modern Sanat Müzesinin en önemli yerinde sergilenerek ziyaretçilere açılmasını istedi.

Bu isteğe karşı çıkan Modern Sanat Müzesi Müdürü Gitte Orskou, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada söz konusu karikatürün nefret dolu ve küfür içerdiğine işaret ederek bunların müzede sergilenmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Orskou, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin arttığı bir zamanda karikatürün provokasyondan başka bir etkisinin olmayacağını belirtti.

İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği sözde Hazreti Muhammed (sav) 'karikatürleri' nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazasında yanarak ölmüştü.

İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda 2007 yılında Vilks'in Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye yol açmıştı.

Vilks, 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşıyor ve polis korumalarıyla geziyordu. Sözde karikatürist birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.