Peygamberimize (sav) imansızca hakaret etmişti! Uğur Kutay hadsiz sözlerine Birgün'de devam etti

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Birgün yazarı ve YTÜ Öğretim Görevlisi Uğur Kutay, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) yönelik, Hazreti Aişe validemizle evliliğine ilişkin imansızca hakaretini savundu.

Hakaretine yönelik tepkileri, "Ne tuhaf bir ülke" burası başlığı ile özetleyen Kutay, haddi aşan sözlerine devam etti.

Derste öğrencilere söylediği imansızca sözlerini, köşesinde hukukçularının da yönlendirmesi ile kendince yasal hale getiren Kutay'ın yazısındaki hadsiz sözleri şöyle:

"Peygamber Muhammed’in sübyancı olduğunu düşünmüyorum. Sübyancılık (pedofili) olarak tanımlanan hastalık hali, bir ‘predatör’ davranışını da beraberinde getirir. Yani pedofil şahıs, sürekli istismar edecek yeni çocuklar arar. Peygamber Muhammed’in, en yakın arkadaşı ve halifesi olan Ebubekir’in 6 yaşındaki kızı Ayşe’yle nikâhlanması ve Ayşe 9 yaşındayken de cinsel ilişkiye girmesini onaylamam elbette imkânsız. Ama 1400 yıl önce yaşanmış bu olaydan hareketle peygamber Muhammed’in pedofil olduğunu söylemek doğru olmaz, çünkü peygamberin hayatında buna benzer başka bir olay yaşanmadığını biliyoruz. Yani benim böyle bir söz söylemem, kategorik olarak mümkün değil."