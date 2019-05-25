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Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde ne yapardı?

Mübarek Ramazan Ayı'nın sonlarına doğru ilerlememizle birlikte bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne de az bir zaman kaldı. Müslümanlar için en mübarek günlerden olan Kadir Gecesi'nde peygamberimizin ne yaptığı konusu oldukça merak ediliyor. Peki, Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde ne yapardı?

25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:34
Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde ne yapardı?

Mübarek Ramazan Ayı'nın sonlarına doğru ilerlememizle birlikte bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne de az bir zaman kaldı. Müslümanlar için en mübarek günlerden olan Kadir Gecesi'nde peygamberimizin ne yaptığı konusu oldukça merak ediliyor. Peki, Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde ne yapardı?

Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde ne yapardı?

Peygamber Efendimiz (sas), Kadir Gecesi için "Faziletine inanarak karşılığını Allah'tan bekleyerek değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır." der. Bu gecede Cebrail (as) ve melekler fevc fevc yeryüzüne iner.

Kadir Gecesi, kudret gecesidir. O, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Allah Teâlâ, "kutlu bir gece" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi'nin önemini özel bir sûre ile, Kadir Sûresi ile belirtmiş ve bu geceyi, ayların hayrı ile mukayese etmiştir (Kadr, 1-5). Zira, Allah'ın insanlığa son İlahi mesajı olan Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân Sûresi'nde "Biz onu mübarek bir gecede indirdik." (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bakara Sûresi'nde ise (2/185) Ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında olduğu açıktır.

Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ancak İslâm alimlerinin büyük bir çoğunluğu, Peygamberimiz'in bu konudaki hadislerinde geçen bilgileri dikkate alarak Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın yirmi yedinci gecesi olduğu kanaatine varmışlardır. Kadir Gecesi'nin kesin olarak bildirilmemesi, insanların ona güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmemelerinin hedeflenmesi gibi bazı hikmetlerle açıklanmıştır.

Bu gecenin önemine dair Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak karşılığını Allah'tan bekleyerek değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır" (Buharî, "İman", 28). Dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gece olan Kadir Gecesi'nde sabaha kadar melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner. Ayrıca bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu belirtilmiştir. Zira melekler gecenin başından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde inerek müminlere selam verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder. Allah Teâlâ'nın Rahman ismiyle tecelli ettiği bu gecede ibadet ve duayla geçirip dileklerimizi ve isteklerimizi O'na arz etmek için değerli bir fırsattır. Hz. Peygamber, Ramazan'ın son on gününe girildiğinde dünyevî işlerden uzaklaşarak mescide itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi (Buhârî, İtikâf, 1).

Kaynak: Peygamberimiz Kadir gecesinde ne yapardı?

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:34
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