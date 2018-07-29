'Peygamberime aşığım' diyen Mazhar Alanson'a kara propaganda!

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Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un Sabah Gazetesi'ne verdiği bir mülakatta söylediği, "Peygamberime de aşığım, ne var bunda!" ifadeleri üzerine harekete geçen İslam düşmanları, sosyal medya üzerinden ünlü sanatçıya karşı kara propagandaya girişti.

Şarkıları ve bestelerinin yanında mütevazi ve ahlâklı yaşamıyla da halkın takdirini toplayan Alanson, Sabah'a verdiği mülakatta, Türkiye'nin çoğunluğunun Müslüman olduğunu ve Müslüman gibi yaşadığını söylemişti. Alanson'un bu sözleri üzerinden kara propagandaya girişen Müslüman düşmanları, ünlü sanatçıyı sosyal lince maruz bırakmaya çalışıyor.

KENDİLERİNDEN OLMAYANA HAYAT HAKKI TANIMIYORLAR

Sözde sanatçı Orhan Aydın'ın Twitter'dan Alanson'un fotoğrafını paylaşarak başlattığı lince destek veren İslam düşmanları, Alanson'a karşı çirkin ve seviyesiz saldırılarda bulundu. İslam ve Müslüman kimliğine kin kusarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çirkin ifadelerle saldıran gözü dönmüş Batı yanaşmaları, kendilerinden olmayanlara asla hayat hakkı tanımayacaklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

'ÜLKENİN ÇOĞUNLUĞU MÜSLÜMAN'

Sabah'tan Göksan Göktaş'a konuşan Mazhar Alanson, "Şarkı sözlerinizde binlerce düşünce göze çarpıyor. Kendi içi dünyanız olduğu kadar, etrafınızda akan hayatla ilgili de sözler yazıyorsunuz. Buradan hareketle soracak olursak, Türkiye'nin bugünkü durumu, yeni dönemi ve geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta;

"Son dönemlerde kutuplaştık biraz tabii. Bunu çözmeliyiz. Türk insanını çok seviyorum. Başka bir örneğimiz yok dünyada. Dünya da bizim farklılığımızı anladı. Vesayet istemediğimizin farkına vardı. Üzerimizde bugüne kadar hep askerin baskısı vardı. Bu kalktı artık çok şükür. Hükümet bir şey yapardı. Askerin işine gelmez baskı yapardı. Ülke sağcı mı solcu mu belli değildi. Sol kalkarsa sol indirilir, sağ kalkarsa sağ indirilirdi. Seçimlerden sonra da, bu yeni dönemde de artık iyice ortaya çıktı ki, bu ülkenin çoğunluğu Müslüman ve Müslüman hayatı yaşıyor. Olayımız bu. Karşı tarafın kızmasının, dövünmenin alemi yok. Bu topraklarda o söyledikleri gibi ' laiklik de elden gitmez', gitmedi de. Kimse korkmasın. Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!" ifadelerini kullanmıştı.