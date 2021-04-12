Peygamber Sevdalılarından Ramazan mesajı

Her yıl düzenledikleri mevlit etkinlikleri, salavat kampanyaları, siyer yarışması gibi çok sayıda farklı etkinliğe imza atan Peygamber Sevdalıları Vakfı, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vakfın Genel Merkezi adına hazırlanan mesajı okuyan Marmara Koordinatörlerinden Cengiz Aydın, mesajına Allah'a hamd, Hazreti Peygamber'e salat ve selam ile başladı.

"Ramazan ayı bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesin içerisinde barındırmaktadır"

Bakara Suresinin 183'üncü ayeti olan "Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz" ve Hazreti Muhammed'in, "Eğer insanlar, Ramazan-ı Şerif’in ne olduğunu lâyıkıyla bilselerdi, senenin tamamının Ramazan olmasını arzu ederlerdi." hadisiyle konuşmasını sürdüren Aydın, "Allah'ın(Celle Celaluhu) ayı Recep ve Resulullah'ın (Sallalahu Aleyhi Vesellem) ayı Şaban’ı geride bırakırken ümmetin ayı olan Ramazan-ı Şerif'e bizleri bir daha ulaştırdığı için Alemlerin Rabbi olan Allah'a (Celle Celaluhu) hamd-u senalar olsun. Ramazan ayı, cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların da zincire vurulduğu aydır. Ramazan-ı Şerif yapılan hayır ve ibadetlerin neticeleri itibari ile Allah katında en değerli ve en makbul olduğu aydır ki, bizzat Allah tarafından bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesini içinde barındırmaktadır." dedi.

"Ramazan ayında bol bol zikir ve tesbihatla meşgul olmalıyız"

Aydın, "Ramazan-ı Şerif'in, malum salgından dolayı karantina hayatı yaşadığımız bu zamana denk gelmesini de fırsat bilerek Kur’an-ı Kerim kıraati, tevbe, istiğfar, dua, zikir, ilim ve tesbihat ile bol bol meşgul olmalıyız. Oruçlarımızla nefsimizi terbiye etmeli günah işlemekten sakınmalıyız. Geçmiş günahlarımız için af dilemeliyiz. Allah'ın rızasını kazandıracak salih ameller işlemeliyiz." diye konuştu.

"Sahip olduğumuz ilmi, iktisadi birikimleri, azlığına ve çokluğuna bakmadan başkalarıyla paylaşmalıyız"

Yardımlaşma kültürünün İslam'ın ana prensiplerinden olduğunu hatırlatan Aydın, "İnsanlığın bu sıkıntılı döneminde Rabbimizin emirlerini ve Efendimizin (Sallallahu Aleyhi Vesellem) örnekliğini yaşayalım. İmkânlarımızı kardeşlerimizle paylaşalım. Çünkü Ramazan ayı; rahmettir, berekettir, paylaşmaktır. Paylaşmak sevgiden gelir. Sevmek, Allah’ın (Celle Celaluhu) el-Vedûd isminin tecellisidir. Peygamber efendimizin Asr-ı Saadet neslini bu şekilde terbiye etmiş ve bu nesil tüm insanlığa iyiliğin yaşantısını göstermiştir. Allah, Kitab-ı Mübin'de, 'Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz' (Al-i İmran 92) buyurarak Müslümanlara kurtuluş yolunu göstermektedir. İslam’ın şiarlarından olan zekât, infak, sadaka, İslam medeniyetinin ekonomik temellerini oluşturan mali ibadetlerdir. Mübarek Ramazan ayında her türlü ibadetin ziyadesiyle yapılması icap ettiği gibi mali ibadetlerde de bu kaide geçerlidir. Mağdurluğun ve fakirliğin arttığı bu salgın döneminde yardımlaşmayı ve infakı hayatımızın merkezine yerleştirmeli, sahip olduğumuz ilmi, iktisadi birikimleri, azlığına ve çokluğuna bakmadan başkalarıyla paylaşmalıyız. İnfaktan, yardımlaşmaktan ve başkasına kendinde olanı vermekten uzaklaşmış toplumlar asla iyiliğe, mutlu bir aile ortamına, huzura, refaha ve medeni bir hayata ulaşamazlar. Biz Müslümanlar, yaşantımız ile dünyaya İslam'ın, insanlık için tek kurtuluş yolu olduğunu göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

Ramazan ayının dünyanın dört bir tarafında zulüm ve esaret altında olan İslam coğrafyasına esaret ve zulümden çıkış yoluna vesile olması temennisinde bulunan Aydın, insanlığı esaret altına alan salgın hastalıktan dolayı şifa bekleyen bütün hastalara Allah'tan şifa vermesi, hayır ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.