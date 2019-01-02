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Peygamber Sevdalıları Vakfı'ndan ODA TV'ye suç duyurusu!

Peygamber Sevdalıları Vakfı Marmara Koordinatörlüğü, Peygamberimize hakaret edildiği gerekçesiyle ODA TV hakkında suç duyurusunda bulundu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:45
Peygamber Sevdalıları Vakfı'ndan ODA TV'ye suç duyurusu!

Peygamber Sevdalıları Vakfı Marmara Koordinatörlüğü, dinimiz İslam'a, Peygamber Efendimize ve sahabelere yaptıkları hakaret nedeniyle ODA TV ve hakaret içeren yazının sahibi Nazif Ay hakkında İstanbul Bakırköy Adalet Sarayına suç duruyurusunda bulundu.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Marmara Koordinatörü Sözcüsü Yusuf Tutak, hiç kimsenin Peygaberimize hakaret etme hakkına sahip olmadığını belirterek, duyarlı Müslümanlara şikayetçi olmaya çağırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:45
  1. İstanbul
  2. Peygamber Sevdalıları Vakfı Marmara Koordinatörü Sözcüsü Yusuf Tutak
  3. Peygamber Sevdalıları Vakfı Marmara Koordinatörlüğü
  4. ODA TV

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