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Peygamber Efendimiz’in en çok sevdiği yemekler

Yaşadığı dönemde adeta modernizmin temellerini atan ve kendinden sonra gelen ümmetine her zaman ışık olan Peygamber Efendimiz’in yaşam şekli her zaman merak edilen konu olmuştur. Peygamber Efendimiz gibi yaşamak ise biz ümmetinin bir düsturu olmuştur. Pek çok konuda ona benzemeye çalışıyoruz ancak, neyi sever neyi sevmez konusunda çok fazla bilgimiz yok. Bu sebepten siz okurlarımız için Peygamber Efendimiz’in sevdiği yemekleri sizler için kaleme aldık. İşte peygamber efendimizin sevdiği yemekler…

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:34:00 -
Peygamber Efendimiz’in en çok sevdiği yemekler

Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz, sofra adabına çok önem verirdi. Sofrada kendinden büyük birisi varsa o başlamadan yemeğe asla başlamıazdı. Ne zaman yemek daveti olursa mutlaka o yemek davetine icabet ederdii.  Yemeği her zaman sağ elle yerdi. En önemlisi ise fena kokan bir şeyi yemeden önce defalarca düşünürdü. Çok seviği bir yiyecek bile olsa ‘Acaba rahatsız olur mu’ düşüncesiyle yemezdi. Bu kadar ince düşünen bir peygamberin ümmeti olmak. Peki Efendimizin en çok sevdiği yemekler nelerdi?

1- Kabak yemeği

Enes (r.a) “Peygamberimizin en sevdiği yemek kabaktı" buyuruyor. Bu rivayet Bulgaristan'da yaşayan Müslümanların kültüründe, Peygamberimizin doğum gününde kabak pişirmeyi bir alışkanlığa dönüştürmüş. Asırlar sonra, Peygamberlerinin dünyaya gelişini, yine Peygamberlerinin en sevdikleriyle kutlayan narin kalpler… Bu gelenek, Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar, Türkiye'ye göç ettiklerinde de devam eder. Bugün hâlen Peygamberimizin doğum gününde, göçmen evlerinde kabak özene bezene pişirilir.

Malzemeler:
• 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
• 2 corba kaşığı zeytinyağı
• 4 adet orta boy doğranmış kabak
• Tuz

Hazırlanışı:
Kuru soğan ve zeytinyağını tencereye alın ve solana kadar soteleyin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin. Kabakları da ekleyin tuzunu ayarlayıp yumuşayıncaya kadar pişirin.

2- Ballı un helvası

Malzemeler:
• 1 su bardağı tam buğday unu
• 50 gr tereyağı
• . su bardağı zeytinyağı
• Bir cimdik tuz
Şerbeti İçin:
• 1. su bardağı sut
• ⅓ su bardağı bal

Hazırlanışı:
Şerbet malzemelerini eriyene kadar ocakta karıştırın ve kenara alın. Diğer malzemeleri ocağa alın ve orta ateşte yaklaşık 30-35 dakika unun kokusu çıkıp rengi donene kadar kavurun. Ilık şerbeti dikkatlice kavrulmuş unun üzerine ilave edin ve bir yandan karıştırın. Şerbeti tamamen çektikten sonra 5 dakika daha kavurun ve servis tabağına alın.

3- Tirit

Malzemeler:

• 500 gr kemikli kuzu eti
• 1 çorba kaşığı zeytinyağı
• 4 adet lavaş ekmeği

Hazırlanışı:
Kemikli kuzu etini ve zeytinyağını tencereye alıp 2 dakika soteleyin ve üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edip pişmeye bırakın. Köpükleri yüzeye cıkınca kevgir yardımıyla alın. Etler kemiklerinden iyice ayrılıncaya kadar pişirin. Tuzunu ayarlayın. Servis tabaklarına lavaş ekmeklerini didikleyin ve üzerlerine et suyu gezdirin. Etleri de üzerlerine didikleyip servis edin.

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