PEUGEOT’dan İstanbul’da sanat rotası

PEUGEOT, otomobil ile sanatı aynı şehir rotasında buluşturdu. 212 Photography Istanbul’un ana sponsoru PEUGEOT, 26 Eylül’de başlayan festival kapsamında sanat, tasarım ve şehir deneyimini bir araya getiren özel projeleriyle İstanbul’un farklı noktalarında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 11 Ekim’e kadar sürecek festival boyunca PEUGEOT 3008 Akaretler’de, PEUGEOT Yeni 408 ise Yapı Kredi Bomontiada’da sergilenirken, markanın Art on Cars projesi de Yapı Kredi Bomontiada’da ziyaretçileri ağırlıyor. PEUGEOT’nun katkılarıyla gerçekleşen Jill Greenberg sergisi festivalin öne çıkan durakları arasında yer alırken; marka, 27 Eylül’de sanat tarihçisi Azat Meriç rehberliğinde gerçekleştirilen “Taşların Hafızası: Karaköy – Perşembe Pazarı Turu”na ve 3 Ekim’de Soho House’da fotoğrafçı Mustafa Seven ile düzenlenen “Görüntünün Peşinde” söyleşisine de ev sahipliği yaptı. 2026 yılında 7. Mardin Bienali’nin ardından 212 Photography Istanbul’un da ana sponsorluğunu üstlenen PEUGEOT, kültür ve sanata verdiği desteği farklı disiplinlerde sürdürüyor.

Otomotiv dünyasında tasarım, estetik ve yenilikçiliği odağına alan PEUGEOT, kültür ve sanatı marka vizyonunun önemli bir parçası olarak konumlandırmaya devam ediyor. Yaratıcılığın farklı disiplinlerini destekleyen marka, bu yaklaşım doğrultusunda ana sponsorluğunu üstlendiği 212 Photography Istanbul’un 9’uncu edisyonunda, festival programının farklı noktalarında aktif olarak yer alıyor.Fotoğrafın 200. yılını odağına alan ve 26 Eylül’de başlayan festival, 11 Ekim’e kadar dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıları, sergileri, söyleşileri, atölyeleri ve disiplinlerarası projeleri İstanbul’un farklı kültür-sanat noktalarında ziyaretçilerle buluşturuyor.

PEUGEOT modelleri festival rotasında

PEUGEOT da ana sponsorluğu kapsamında yalnızca festivale destek vermekle kalmıyor; uluslararası sanatçıların sergilerinden özel sanat projelerine, şehir deneyimlerinden araç sergilemelerine uzanan farklı çalışmalarla festival programına eşlik ediyor. Fotoğrafın dünyaya farklı açılardan bakmayı mümkün kılan güçlü anlatım dili ile PEUGEOT’nun tasarım, yenilikçilik ve duygu odaklı marka dünyası, festival boyunca farklı deneyimlerde bir araya geliyor. PEUGEOT, festival kapsamında İstanbul’un iki önemli kültür-sanat noktasında gerçekleştirdiği araç sergilemeleriyle de 212 Photography Istanbul deneyiminin bir parçası oluyor. PEUGEOT 3008 Akaretler’de, PEUGEOT Yeni 408 ise Yapı Kredi Bomontiada’da 11 Ekim’e kadar festival ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor.Markanın yenilikçi tasarım anlayışını, karakteristik çizgilerini ve teknolojik yaklaşımını temsil eden modeller, festivalin sanat, tasarım ve şehir deneyimi etrafında şekillenen dünyasına eşlik ediyor. Böylece PEUGEOT, sanatseverlerle yalnızca sergiler ve özel projeler aracılığıyla değil, markanın tasarım vizyonunu yansıtan modelleri üzerinden de bir araya geliyor.

Sanat ve otomobil Art on Cars projesinde buluşuyor

PEUGEOT’nun festival kapsamındaki en dikkat çekici çalışmalarından biri olan Art on Cars, Yapı Kredi Bomontiada’da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.Otomobil tasarımı ile çağdaş sanatın yaratıcı dünyasını aynı zeminde buluşturan proje; Erdal İnci, Ozan Türkkan ve Selçuk Artut’un üretimleriyle otomobili yalnızca bir mobilite aracı olmanın ötesine taşıyarak sanatın ve yaratıcı ifadenin bir parçası haline getiriyor.Sanatçıların farklı disiplinlerden beslenen yaklaşımları, PEUGEOT dünyasını özgün bir ifade alanına dönüştürürken proje aynı zamanda markanın tasarım, teknoloji ve duygu arasında kurduğu ilişkinin sanat dünyasındaki yansımalarından birini oluşturuyor.Art on Cars, festivalin sona ereceği 11 Ekim’e kadar Yapı Kredi Bomontiada’da ziyaret edilebilecek.

Jill Greenberg sergisi PEUGEOT’nun katkılarıyla devam ediyor

Festivalin uluslararası ölçekte dikkat çeken isimlerinden Jill Greenberg, PEUGEOT’nun katkılarıyla gerçekleştirilen “Monkey Portraits” ve “Paintings” sergileriyle 212 Photography Istanbul’da yer alıyor.Çarpıcı portreleri, güçlü renk kullanımı ve kendine özgü görsel diliyle uluslararası fotoğraf dünyasının öne çıkan isimlerinden Greenberg, çalışmalarında insan duygularını, güç, kırılganlık ve temsil gibi kavramları dikkat çekici bir görsel anlatımla ele alıyor.

Sanatçının çalışmaları, fotoğrafın yalnızca bir kayıt aracı değil, duygu ve düşünceyi harekete geçiren güçlü bir ifade biçimi olduğunu ortaya koyarken PEUGEOT da Greenberg’in sergilerine verdiği destekle farklı bakış açılarını ve yaratıcı üretimi daha geniş kitlelerle buluşturuyor.

“Taşların Hafızası” ile Karaköy’ün farklı katmanları keşfedildi

PEUGEOT’nun festival kapsamında sahiplendiği özel deneyimlerden “Taşların Hafızası: Karaköy – Perşembe Pazarı Turu”, 27 Eylül Pazar günü sanat tarihçisi Azat Meriç rehberliğinde gerçekleştirildi.Katılımcıları Haliç kıyısında Ceneviz döneminden Osmanlı’ya ve günümüze uzanan tarihsel katmanlar arasında bir yolculuğa çıkaran gezici atölyede, Karaköy ve Perşembe Pazarı’nın gündelik yaşam içerisinde çoğu zaman gözden kaçan mimari ve kültürel izleri yeniden keşfedildi.PEUGEOT’nun katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, 212 Photography Istanbul’un fotoğrafı yalnızca sergi mekânlarında izlenen bir sanat formu olmaktan çıkararak şehri gözlemlemenin, deneyimlemenin ve yeniden okumanın araçlarından biri haline getiren yaklaşımına da farklı bir boyut kazandırdı.

Mustafa Seven ile “Görüntünün Peşinde”

PEUGEOT’nun festival kapsamında sanatseverlerle buluşturduğu bir diğer etkinlik ise 3 Ekim’de Soho House’da gerçekleştirilen Mustafa Seven’in “Görüntünün Peşinde” söyleşisi oldu.Fotoğrafçı Mustafa Seven’in deneyimlerinden yola çıkan söyleşide; farklı coğrafyalarda dolaşırken bir fotoğrafçının neye baktığı, neyi beklediği, karşısına çıkan bir anı nasıl fotoğraf karesine dönüştürdüğü ve kimi zaman gözden kaçan ayrıntıların bir hikâyenin parçası haline nasıl geldiği ele alındı.Fotoğrafın gündelik yaşam, merak, yolculuk ve keşifle kurduğu ilişkinin Mustafa Seven’in kişisel deneyimleri üzerinden aktarıldığı buluşma, katılımcıları bir fotoğrafçının dünyaya bakış biçiminin izini sürmeye davet etti.

Mardin’den İstanbul’a sanata destek sürüyor

PEUGEOT’nun 212 Photography Istanbul ana sponsorluğu, markanın Türkiye’de kültür ve sanat alanında sürdürdüğü çalışmaların yeni bir halkasını oluşturuyor. Marka, 2026 yılında 7. Mardin Bienali’nin ana sponsorluğunu üstlenerek çağdaş sanatın farklı coğrafyalar, kültürler ve anlatılar arasında kurduğu diyaloğa destek vermişti.Mardin Bienali’nde “GÖKzemin” kavramsal çerçevesi etrafında şekillenen bu yaklaşım, 212 Photography Istanbul’da fotoğrafın insanı, şehri ve dünyayı yeniden yorumlayan diliyle devam ediyor. PEUGEOT, farklı sanat disiplinleriyle kurduğu iş birlikleri aracılığıyla tasarım, yaratıcılık ve yenilikçilik değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı sürdürürken; sanatın yeni perspektifler yaratan ve insanlar arasında güçlü bağlar kuran gücüne destek olmaya devam ediyor.212 Photography Istanbul, PEUGEOT ana sponsorluğunda 11 Ekim 2026’ya kadar İstanbul’un farklı noktalarında sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.