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Peugeot SUV 3008'e dayanıklılık testinden tam puan

Fransa'daki Peugeot fabrikasında üretilen 500 bininci Peugeot 3008 kutlanırken, ülkemizde de satışa çıktığı günden bu yana tüketicilerden layık olduğu takdiri kazanan Peugeot SUV 3008 kendini kanıtlamaya devam ediyor

07 Aralık 2018 Cuma 11:54
Peugeot SUV 3008'e dayanıklılık testinden tam puan

İSTANBUL (AA) - Hiçbir SUV bu kadar ileri gitmedi mottosuyla tanıtılan ve globalde bu iddiasını 47 ödül ile taçlandıran Peugeot SUV 3008, Türkiye'de de başarılarını sürdürmeye devam ediyor.

Peugeot'dan yapılan açıklmaya göre, son olarak Otohaber önderliğinde basın mensubu Yalın Gülmez ile gerçekleştirilen 100 bin kilometre dayanıklılık testini tam puan ile geçen Peugeot SUV 3008, kondisyonu ile kullanıcılara kalitesini ve sürüş keyfi vaadini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Geçtiğimiz günlerde Fransa'daki Peugeot fabrikasında üretilen 500 bininci Peugeot 3008 kutlanırken, ülkemizde de satışa çıktığı günden bu yana tüketicilerden layık olduğu takdiri kazanan Peugeot SUV 3008 kendini kanıtlamaya devam ediyor.

Bugüne kadar hiçbir ayrıntıdan ödün verilmemiş olan iç ve dış tasarımı, kalitesi ve benzersiz sürüş dinamikleri ile kendisinden sürekli söz ettiren Peugeot SUV 3008, şimdi çok daha büyük bir başarının altına imza atarak 100.000 kilometre dayanıklılık testini sorunsuz tamamladı.

2016 yılının Ekim ayında Otohaber dergisi iş birliğinde gazeteci Yalın Gülmez’in direksiyona geçmesiyle başlayan bu maraton süresince zorlu mevsim ve yol koşullarında kullanılan Peugeot SUV 3008 1.6 BlueHDI EAT6, 100.000 kilometre sonunda kondisyonu ile kalitesini, dayanıklılığını ve markanın benzersiz sürüş keyfi vaadini bir kez daha kanıtladı. Bu zorlu dayanıklılık testi sonunda iç mekandaki kondisyonunu ve sessizliğini koruyan Peugeot SUV 3008, tek bir arıza dahi vermeden 100 bin kilometreyi başarıyla tamamladı.

Peugeot SUV 3008'in bu zorlu dayanıklılık testinin tüm detayları Otohaber dergisinin aralık sayısında okurlarla buluşuyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:54
  1. Peugeot

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