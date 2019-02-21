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Peugeot 2019'da elektrikleniyor ve marka imzasını değiştiriyor

Peugeot'nun yeni imzası, televizyon kampanyaları, basılı medya, fuarlar ve satış noktaları da dahil markanın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki bütün iletişim süreçlerinde kullanılacak

21 Şubat 2019 Perşembe 11:49
Peugeot 2019'da elektrikleniyor ve marka imzasını değiştiriyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot, tüm modellerinde elektrikli çözümler sunmaya başlayacak ve marka imzasını değiştirecek.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, markanın 200'üncü yıl dönümünü kutlamak üzere 2010 yılında tanıttığı Motion & e-motion imzası, Peugeot'yu hem ürün hem de hizmet bakımından yeni mobilite çözümleri noktasında otomotiv endüstrisinin önde gelen markaları arasında konumlandırdı.

Bu imza, 1810 yılından bu yana markayı karakterize eden ve markaya yön veren mühendis ve tasarımcılar arasındaki mükemmel uyumu yansıtırken Peugeot için duygunun her zaman otomotiv deneyiminin merkezinde olacağı fikrini de ifade ediyor.

Yeşil ve mavi ışık oyunlarından oluşan parlak yüzeye sahip bir elektrik "e" eklenmesi, önemli zorlukların yaşandığı enerji dönüşümü sürecinde markanın öncü pozisyonunu simgeliyor.

Motion & e-motion, Peugeot e-Legend Concept'in ve Peugeot 3008, 508 Sedan ve 508 SW'de yıl sonunda tanıtılan PHEV teknolojisinin iletişim kampanyalarında kullanıldı.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'ndan itibaren bu yeni imza, televizyon kampanyaları, basılı medya, fuarlar ve satış noktaları da dahil markanın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki bütün iletişim süreçlerinde kullanılacak.

Peugeot'un simgesi de markanın yeni dönüm noktasını desteklemek için değişiyor. Peugeot logosunun 160. yıl dönümünü kutlamak için Peugeot Design Lab tasarımcıları tarafından tasarlanan ve markanın gururunu, gücünü ve mükemmelliğini simgeleyen büyük bir aslan Peugeot’nun 2018 Cenevre Otomobil Fuarındaki standında tanıtıldı.

Aslan, yeşil ve mavi ışık efektlerine sahip yüzeyiyle 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda canlanacak. Peugeot, elektrikli geleceğe hazırlanma ve enerji dönüşüm sürecini yeni logosuyla gözler önüne seriyor.

Peugeot, yeni marka imzası ve 208 yıllık köklü geçmişiyle sürüş keyfi odaklı ve duyguları harekete geçiren yeni nesil elektrikli otomobiller sunarak emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:49
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