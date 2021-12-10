Petshop’larda hayvan satışı yasaklanıyor! Evcil hayvanlar nereden alınacak?

Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklik 9 Temmuz 2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Yasayla pet shop’larda hayvan satışı yasaklandı. Pet shop’lara 1 yıl süre verilmesiyle 14 Temmuz 2022 tarihine kadar hayvan satılabilecek. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet üzerinden yapılacak.

“Tamamen yasaklanmalı”

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, hayvan satışının tamamen yasaklanmasını talep etti.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, şunları söyledi:

“Evcil hayvanların satışına ilişkin bir derece de olsa yasaklanması için madde geldi. Ancak kendilerine satış için bir yıl süre verildi, 14 Temmuz 2022’ye kadar maalesef hayvan satışı devam edecek. Bu tarihten sonra bunların satışının olmaması gerekiyor. Fakat broşür üzerinden, katalogla internet üzerinden satışlar devam edecek. Dolayısıyla aslında biz zaten muradımıza eremedik.”

“Esas istediğimiz şey tamamıyla bu satışın yasaklanması. Bizim esas derdimiz evcil hayvanların dükkanlarda yaşadığı ıstırap değil. Evet, bu da bir sorun ancak ana sorun bu hayvanların kontrolsüz bir şekilde neredeyse parasını veren herkese satılabiliyor olması. Daha sonrasında bu hayvanın terkedilmesini kontrol bile demiyorsunuz. Ardından hayvanların eşleştirilmesi ya da çiftleştirilmesi nedeniyle sokak hayvanlarına yönelik problemin artmasıyla biz bu yasayı istemiştik.”

“Sırf cins diye binlerce dolarlık hayvan almaya gerek yok”

“Ancak biz artık çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyoruz. Belki eskisi gibi satışlar olmayacak ama aynı kişiler size katalogdan sunum yapacak. Hatta internetten hayvan seçim olanağınız olacak. Dolayısıyla popülasyonu aşağıya indirmeye yönelik bir madde değişikliği olmadı. Bu durum bizi çok umutlandırmadı ve sevindirmedi açıkçası. Ana sorunumuz bizim popülasyonu eritmekti. Hayvan bakımevlerinde bu kadar terkedilmiş hayvan varken hala satışının tamamen yasaklanmaması bir şekil sorunun giderilmemesi için yapılmış hobi tatmini oluyor. Bu kadar zavallı hayvan var onların tedavisine destek olun. Sırf cins diye binlerce dolarlık hayvan almaya gerek yok.” (DHA)