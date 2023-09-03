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Teknoloji "Petrolün yerini alacak" dedi ve ekledi: Türkiye anahtar ülke olacak!
Teknoloji

"Petrolün yerini alacak" dedi ve ekledi: Türkiye anahtar ülke olacak!

Yeniakit Publisher
2023-09-03 11:15:00 -
"Petrolün yerini alacak" dedi ve ekledi: Türkiye anahtar ülke olacak!

Yongatek Microelectronics Genel Müdürü Ali Baran, ABD'deki çok önemli şirketlerin CEO'larının 21. yüzyılda petrolün yerini çipin alacağını söylediğini belirterek, "Biz de bu konuyu Türkiye açısından bir fırsat olarak değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Yongatek Microelectronics Genel Müdürü Ali Baran, Kovid-19 salgınından sonra çip tedariki konusunda küresel ölçekte bir krizle karşılaşıldığına dikkat çekti. "Esasında bu krizin sebebi ABD ile Çin arasındaki çip üretim rekabeti. Biz bu krizin başında olduğumuzu düşünüyoruz" diyen Baran, şu ifadeleri kullandı: "ABD'deki çok önemli şirketlerin CEO'ları 21. yüzyılda petrolün yerini çipin alacağını söylüyor. Bu esasında dünyanın bundan sonraki dönemde çip konusuyla şekilleneceği anlamına geliyor. Biz de bu konuyu Türkiye açısından bir fırsat olarak değerlendiriyoruz."

Yerli üretim çip "Kırmık" hakkında da konuşan Baran, bunun ürettikleri ilk çip olduğunu, çipin, görüntü işlemlerinin olduğu her yerde kullanabileceğini anlattı. Baran, asıl piyasa hedeflerinin görüntü sistemleri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Çip, görüntüyü sensörlerden aldıktan sonra düzgün şekilde gösterilmesi, sıkıştırılması, başka bir yere aktarılmasının tamamını destekleyecek akıllı şehirler gittikçe hayatımızın bir parçası haline geliyor. Artık her yerde kameralar var. Kameralardan görüntüleri büyük disklerde saklamak değil, işlemek ve işlenmiş görüntüyü değerlendirmek çok daha önemli bir hale geliyor."

Kırmık 2.0'ın seri üretime geçeceğini ve küresel piyasada yalnızca 3-4 benzer nitelikte model olduğunu vurgulayan Baran, söz konusu çipin, çok yüksek bir oranda video sıkıştırmayla yapay zeka algoritmalarını destekleyebilen bir model olduğunu dile getirdi.

Baran, Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu nadir sektörlerden çip sektöründe tedarikçi konumuna erişmeyi hedeflediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Türkiye çip problemini henüz çözmedi ama çözülemeyecek bir problem değil. Gençlerimizle, üniversitelerimizle, sanayicilerimizle birlikte çalışmamız gerekiyor. TEKNOFEST bu açıdan çok önemli bir fırsat olacak. İnanıyorum ki 5-10 yıl içinde Türkiye, yeni oluşturulan yarı iletken çip sektöründe anahtar ülkelerden birisi olacak. İnancımız tam. Ülkemizin kendine özgü, çok fazla öne çıkan kuvvetli yanları var. Birincisi çok önemli bir genç nüfusa sahibiz, ikincisi çok kaliteli iş yapabilen sanayicilerimiz ve altyapılarımız var. Onun için biz Türkiye'nin stratejik bir planla 5-10 yıl içinde yeni oluşacak yarı iletken sektöründe çok önemli bir oyuncu haline geleceğine inanıyoruz."

Kaynak: Dünya Gazetesi
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