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Petrolün varili fiyatı ne kadar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,64 dolar seviyelerinde.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:14
Petrolün varili fiyatı ne kadar?

Dün 76,28 dolardan güne başlayan ve gün içinde 77,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,68 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,05 azalışla 74,64 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,97 dolardan alıcı buldu.

Küresel ticaret savaşlarının dünya ekonomisi üzerindeki daraltıcı etkisi ve petrol ihraç eden ülkelerin üretim miktarlarını artırmaları fiyatlar üzerinde belirleyici oluyor.

Uzmanlar, 4 Kasım'da ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci dalgasının başlatılacak olmasına rağmen, arzdaki yükselişin fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya'nın, İran'ın oluşturduğu üretim boşluğunu kapatmaya çalışması uluslararası petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyrini destekliyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD'de stratejik petrol rezervi 3,2 milyon varil artış gösterdi.

Brent petrolde, teknik olarak 74,61 ile 74,82 dolar aralığının direnç, 74,19 ile 74,40 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:14
  1. ABD
  2. petrol

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