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Petrolün varili 72,19 dolar seviyelerinde

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,19 dolardan işlem görüyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:47
Petrolün varili 72,19 dolar seviyelerinde

Dün 71,64 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 71,89 doları  gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 71,64 dolardan açıldı. Brent petrolün  varili, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,69'luk artışla 72,19 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,11  dolardan alıcı buldu.
 
Uzmanlar, ABD'deki petrol stoklarının azalması ve Ortadoğu'daki  belirsizliklerin petrol fiyatlarını yükselteceğine işaret ederek, ekonomik ve  siyasi alanda zor bir dönemden geçen Venezuela'nın petrol üretim miktarındaki  düşüşün de bu algıyı güçlendirdiği belirtti.
 
Brent petrolde teknik olarak 72,25 ile 72,49 dolar aralığının direnç,  71,77 ile 72,01 dolararalığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.
 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:47
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