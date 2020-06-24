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Ekonomi

Petrolün varili 40 doları aştı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,84 dolardan işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:07:00 -
Petrolün varili 40 doları aştı

Önceki gün 43,18 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, dün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 42,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,40 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 42,96 ile 43,34 dolar aralığının direnç, 42,58 ile 42,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

 

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