Petrolde yükseliş hız kesmiyor!

Petrol, küresel talebin güçlendiğine dair işaretlerle birlikte son 7 yılın zirvesine yakın seviyelerde işlem görürken art arda altıncı haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

Batı Teksas petrolü haftalık yüzde 2’den fazla yükselerek 87 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü Ekim 2014’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken Brent petrol de 91 doların üzerini gördü. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal riskiyle artan jeopolitik riskler de ham petrolün yükselişinde etkin rol oynuyor.

Fiyatların yükselmesini destekleyen birçok gelişmenin yaşanmasıyla birlikte petrol 2022’ye hızlı bir yükselişle girmişti. Pandemi sonrası dünya genelinde tüketimin toparlanması, stokların düşüşü ve fiziksel marketlerin güçlü görünümü Fed’in enflasyonu dizginlemek için faiz artırım söylemlerinerağmen fiyatların artmasına neden oldu.