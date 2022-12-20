Petrolde ‘sert kış’ endişesi! Dipten hızla yükseldi

Kış mevsiminin beklenenden daha soğuk geçeceğine dair işaretler, özellikle ısınma amaçlı ham petrol talebinin yakın vadede artacağına dair beklentileri artırdı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da kısa süre önce ham petrol talebinin 2023 yılında güçlü kalacağını tahmin etti. Bununla birlikte ham petrol piyasalarının görünümü, son zamanlarda 2023'te bir resesyon yaşanacağına dair artan korkularla gölgeleniyor. Analistler artan faiz oranları ve yüksek enflasyonun, önümüzdeki aylarda ekonomik faaliyeti daha da daraltabileceği ve bunun da ham petrol talebini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

MERKEZ BANKALARININ PETROLE ETKİSİ

Böyle bir senaryoya ilişkin korkular; özellikle de büyük bazı merkez bankalarının, ekonomik görünüm kötüleşse bile faizleri artırmaya devam edeceklerinin sinyalini vermesinin ardından son haftalarda petrol fiyatları üzerinde ağırlığını hissettirdi.

PETROL DİPTEN HIZLA YÜKSELDİ

Piyasalar; Çin'in yeniden açılması, ABD’nin alımları ve beklenenden daha soğuk geçmesi muhtemel bir kışın 2023'e doğru talepte bir toparlanmayı teşvik etmesini beklerken Salı günü petrol fiyatları, kazançlarını ikinci seansa taşıdı. Petrol fiyatları bu ayın başlarında gördüğü bir yılın en düşük seviyesinden hızla toparlandı. Brent yüzde 0,7 artışla 80,66 dolara yükselirken ham yüzde 0,9 artışla 76,30 dolara çıktı.