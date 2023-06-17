Petrol zengini o şehirden Türkiye’ye çok konuşulacak çağrı! Gelin ve hemen bunu yapın

Irak'ın kuzeyindeki petrol kenti Kerkük, barındırdığı avantajlarla Türk şirketlerin radarına girdi. Globaldeki şirketlerin Kerkük'te ticaret yapması için hem geleneksel hem de daimi fuar düzenleyen Expokent Kirkuk Kurucu Ortağı Mohammed OMAR, Türk menşeli şirketleri de Kerkük'e davet etti.

Irak - Kerkük Daimi İhracat Merkezi'nin hazırladığı raporda, Irak'ın 2021'de 148 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaştığı kaydedilirken, aynı yıl 61 milyar dolarlık ithalat yaptığı belirtiliyor. Bölgeye ihracat yapanların başında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alırken, Türkiye ise ikinci sırada konumlanıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ülkemizden Irak'a yapılan ihracat 2021'de 9 milyar doları zorlarken, 2022'de yüzde 16,4'lük artışla 10,5 milyar dolara çıktığı belirtiliyor. Türkiye'den Irak'a en çok mamul eşyalar, hububat, tekstil, gıda, mobilya, makine ve demir-çelik ürünleri ihraç ediliyor. İki ülke arasındaki ticaret ağı ise her geçen gün güçleniyor. Kerkük'teki her yıl gerçekleştirdikleri geleneksel ticaret fuarlarının yanı sıra 365 gün boyunca açık olan daimi ihracat merkezi kuran Expokent Kirkuk, Türk şirketlere çağrıda bulunarak Kerkük'e ihracat yapmanın avantajlarını açıkladı.

Expokent Kirkuk Kurucu Ortağı Mohammed Omar, “İhracat merkezimizle Türk şirketlerin bölgedeki potansiyel müşteri kitlesi hazır diyebiliriz. İki ülke arasındaki ticaret gün geçtikçe gelişiyor ve Kerkük, Türk şirketlere büyük bir fırsat havuzu sunuyor" dedi.

“Kerkük’te bilinirlik kazanan şirketler globalde de önemli bir konuma yükselebilir”

Kerkük'te öncelikli sektörlerin katma değeri yüksek, markalaşmış üretici veya hizmet sağlayıcılar olduğuna dikkat çeken Omar, Kerkük ve Irak'ta en çok ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri şöyle sıraladı:

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“Bölgedeki müteahhitlere hitap eden alt ve üst yapı malzemeleri, iklimlendirme ve havalandırma ürünleri, yenilenebilir enerji için kullanılabilecek makineler ve ekipmanlar, fintech ve e-ticaret altyapı yazılımları ihracat için büyük bir potansiyel barındırıyor. Bunun yanı sıra bölgede satış sonrası destek gerektiren tüm ürün ve hizmetler, ambalaj ve paketleme ürünleri, makine ve ekipmanlara da ihtiyaç duyuluyor."

“Türk şirketlerin yapması gereken tek şey ürün veya hizmetlerini bize ulaştırmak”

Daimi ihracat merkezlerinin Irak'a ticaret yapmanın kapılarını açtığını vurgulayan Omar, “Merkezimiz 365 gün açık. Daimi fuar adını verdiğimiz bu merkezde, personel maliyetlerini biz üstleniyoruz. Irak pazarına girmek isteyen Türk şirketleri gereksiz pazarlama maliyetlerinden, bürokratik prosedürlerden kurtarıyoruz. Şirketlerin yapmaları gereken tek şey ürün veya hizmetlerini Expokent Kirkuk teşhir alanına ulaştırmak. Teşhir alanındaki tüm işlemleri biz üstleniyoruz. Potansiyel müşterilerin tüm verilerini ve alım taleplerini de şirketlere yönlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

“Bölgede rakipsiz bir şekilde faaliyet gösterebiliyorlar”

Kerkük'te ticaret yapmak ya da Kerkük üzerinden Irak pazarına açılmak isteyen şirketler için köprü olduklarını belirten Omar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Türk şirketlerin Irak pazarına girmeleri için pek çok sebep sunabiliriz. Kentin en önemli alışveriş lokasyonu olan Kirkuk Centrum Mall'da 5 bin metrekarelik Merkezimizde hemen faaliyete başlayabilirler. Hâlihazırda burada pek çok Türk perakende markası var. Yani Kerkük'e gelen şirketler, burada yabancılık çekmiyor. Ayrıca ürün ve hizmetlerini Irak pazarı için optimum hale getirebilir, bu sayede Iraklı potansiyel müşterilerin satın alma kararlarını olumlu etkileyebilirler. Öte yandan Expokent Kirkuk olarak her ürün segmentinde sadece bir şirketle anlaşma yaptığımızdan, markaların bölgede rakipsiz şekilde faaliyet gösterebilmesine de olanak tanıyoruz."