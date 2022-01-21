Petrol zengini Nijerya'da halkın yüzde 60'ı elektriksiz



Enerji Uzmanı ve eski Nijerya Ulusal Enerji Komisyonu Genel Müdürü Abubakar Sani Sambo, yaptığı açıklamada, Nijeryalıların yüzde 60'ından fazlasının elektriğe erişiminin olmadığını belirtti.

Nijerya'daki elektrik arzının yetersizliği konusundaki endişelerini dile getiren Sambo, ülkedeki enerji sektörünün zorluğunun tutarsız politika oluşturma ve uygulamanın bir sonucu olabileceğini söyledi.

Sambo, ülkede elektrik eksikliğinin etkisi herkes tarafından hissedilebilse de, kimsenin girişimcilerden daha fazla zorluk çekmediğini ifade etti.

Nijerya'nın halkı için elektrik üretebilecek kaynaklara sahip olduğunun altını çizen Sambo, "Dünyanın diğer gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeleri gibi biz de bol güneş enerjimizi elektrik üretmek için keşfedebiliriz." dedi.

Sambo, enerji sektöründeki ilgili paydaşları yerel, eyalet ve federal düzeylerde alternatif enerjiye bakmaya ve aynı zamanda Nijerya yerel kaynakları ve zorluklarına dayalı araştırma faaliyetlerini teşvik etmeye çağırdı.

Uzmanlara göre, Nijerya'da artan nüfusun yanı sıra elektrik sisteminin olmaması nedeniyle son 12 yılda ormanların yarısı tahrip edildi.

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.