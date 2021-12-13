Petrol zengini kentte akaryakıt krizi

Irak'ın petrol zengini kenti Kerkük'te yakıt krizi yaşanıyor.

Araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarının önünde benzin almak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

"Krizin nedeni komşu kentlerden gelenler"

Emniyet güçleri, sorun yaşanmaması için istasyonlarda denetim ve kontrolü artırmış durumda.

Kerkük Petrol Ürünleri Müdürlüğü Basın Sorumlusu Gassan Vadi, yakıt sorununun başlıca nedeninin Erbil ve Süleymaniye gibi komşu kentlerden Kerkük'e yakıt almaya gelenler olduğunu savundu.

Erbil ve Süleymaniye'de fiyatlar yüksek

Vadi, Erbil ve Süleymaniye'deki benzin fiyatlarının yüksekliğinden söz ederek, Kerkük'te ise bir litre benzinin 450 dinar (yaklaşık 31 sent) olduğunu, diğer kentlerde bunun 1 doları bulduğunu kaydetti.

Taksiciler şikayetçi

Kerküklü taksi şoförü İhsan Necat ise ticari taksiler için Kerkük kentinde sadece 3 akaryakıt istasyonunun tahsis edilmesinden şikayet etti.

Bu kentte binlerce ticari taksi olduğunu ifade eden Necat, taksilere benzin temini için kupon sistemi uygulandığını ancak kendilerine verilen benzin miktarının az olduğunu aktardı.

90 litre benzin 3 günde bitti

Necat, haftalık her bir ticari taksi için tahsis edilen 90 litre benzinin 3 günde tükendiğini dile getirdi.

Kerkük petrolünden elde edilen gelir

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kerkük petrolünden elde edilen gelir, geçen haziran ayında 200 milyon doları geçti. Bölgede aylık 3 milyon varilin üzerinde üretim yapıldığı belirtiliyor.

"Sözde petrol şehri ama..."

Kerküklü vatandaş Halmat Latif de her gün 1 ila 3 saat arası benzin kuyruğunda beklediklerini anlattı.

Latif, Irak'ta benzin ve yakıt sorununun bir tek Kerkük'te yaşandığına dikkati çekerek, "Kerkük sözde petrol şehridir ama biz hiçbir zaman rahat rahat yakıt temin edemedik." diye konuştu.