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Dünya Petrol yüklü tanker bir anda patladı! Ortalık savaş alanına döndü
Dünya

Petrol yüklü tanker bir anda patladı! Ortalık savaş alanına döndü

Mısır'da petrol yüklü tankerin bir anda patlamasıyla ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 2 kişi yanarak can verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:31:00 -

Mısır’da petrol yüklü tankerin patlayarak yanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Petrol yüklü tanker bir anda patladı

Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Assiut vilayetinde bulunan Darnaka köyünde petrol yüklü tanker patladı. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, 2 kişi yanarak can verdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Assiut Güvenlik Direktörü Tümgeneral Asaad Al-Dukair, yangını kontrol altına almak için 10 itfaiye aracının bölgeye gönderildiğini ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

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