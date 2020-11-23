Petrol yüklü tanker bir anda patladı! Ortalık savaş alanına döndü
Mısır'da petrol yüklü tankerin bir anda patlamasıyla ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 2 kişi yanarak can verdi.
Mısır’da petrol yüklü tankerin patlayarak yanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Petrol yüklü tanker bir anda patladı
Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Assiut vilayetinde bulunan Darnaka köyünde petrol yüklü tanker patladı. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, 2 kişi yanarak can verdi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Assiut Güvenlik Direktörü Tümgeneral Asaad Al-Dukair, yangını kontrol altına almak için 10 itfaiye aracının bölgeye gönderildiğini ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı.