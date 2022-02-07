Petrol yedi haftalık yükseliş sonrası geriledi! Piyasaya etkisi ne yönde olacak?

Petrolün yedi haftalık yükselişi sonrası fiyatlarda oynaklık artmaya başladı. Londra’da vadeli kontratlar 94 dolara kadar yükseldikten sonra inişli çıkışlı seyrine devam ediyor. Petrolün piyasa yapısı daha da sıkılaşan bir piyasaya işaret ederken kritik depolama tesislerindeki stoklar da azalmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın Asya, ABD ve Avrupa’daki müşterileri için Mart ayı petrol fiyatlarına zam yapması petrol talebinin güçlü görünümünün devam edeceğinin işareti olarak yorumlandı.

Piyasadaki sıkılaşma pompalara da yansımaya başladı. AAA’nın verilerine göre ABD’de ortalama benzin fiyatları son sekiz yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum artan enerji maliyetleriyle mücadele etmeye çalışan ABD Başkanı Biden için yeni bir sorun anlamına geliyor.

Toparlanan talep ve yaşanan arz sıkıntılarıyla uzun süredir ralliye devam eden petrolün 100 dolara ulaşma ihtimali konuşulurken, enerji fiyatlarındaki artış enflasyonla ilgili endişelerin de artmasına yol açıyor.

Rusya Başkanı Vladimir Putin işgal iddialarını reddetse de ülkenin Ukrayna sınırına yığdığı birliklerin yarattığı endişeler petrolün fiyatlarına jeopolitik risklerin de yansımasına neden oluyor.

İran görüşmelerinde ilerleme iddiası

Bununla birlikte geçtiğimiz hafta İran petrolünün piyasaya dönme ihtimaliyle ilgili gelişmeler yaşandı. Associated Press’in görüşme kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İran’ın sivil nükleer çalışmalarına dair bazı yaptırımların kaldırılabileceğinin işaretlerini verdi.

Ne var ki İran daha önce imzalanan anlaşmayı tekrar hayata geçirmek için Washington’dan hala bazı garantilere ihtiyacı olduğunu kaydediyor.

“OPEC+ ve ABD’nin kırılgan arzı seviyeleri zorlanmaya devam ederken petrol bazlı ürünlere talep artmaya devam ediyor” diyen SPI Asset Management Pte. Yönetici Ortağı Stephen Innes, “İran’ı üretici ülkeler arasına tekrar kazandırmanın petrol üzerinde kalıcı ve kayda değer etkisi olacaktır. Gerçekleşmesi durumunda fiyatlardaki hızlı artışı durdurması muhtemel” ifadelerini kullandı.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü Nymex piyasasında yüzde 0,4 düşerek 91,98 dolara geriledi.

Mart vadeli Brent petrol Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0,2 düşerek 93,48 dolara geriledi