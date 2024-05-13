Petrol ve doğalgaz rezervleri... Petrol arama ihalesini Çinli şirketler kazandı! Bölgede kontrolü ele geçirdi

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani, hidrokarbon arama ruhsatlandırma turunun ikinci gününde Çinli şirketlerin Irak'ın petrol ve gaz sahalarını keşfetmek için beş teklif daha kazandığını açıkladı. Çinli şirketler, Cumartesi gününden bu yana 10 petrol ve gaz sahasını kapsayan lisansları alarak şu ana kadar ihaleleri kazanan tek yabancı oyuncular olurken, Kuzey Irak merkezli KAR Group iki lisans aldı. Aralarında Avrupalı, Çinli, Arap ve Iraklı grupların da bulunduğu 20'den fazla şirketin ön yeterlilik aldığı toplam 29 proje için verilen petrol ve doğal gaz lisansları, esas olarak yurt içi kullanım için üretimi artırmayı amaçlıyor

İHALE KAZANAN ÇİNLİ ŞİRKETLER

Petrol Bakanı Ghani'nın verdiği bilgilere göre, Çinli CNOOC Irak'ın, ülkenin orta ve güney vilayetleri Divaniye, Babil, Necef, Wasit ve Muthanna'yı kapsayan Irak'ın Blok 7'sini petrol arama amacıyla geliştirme ihalesini kazandı. ZhenHua, Anton Oilfield Services ve Sinopec'in sırasıyla Muthanna'daki Abu Khaymah petrol sahasını, Wasit'teki Dhufriya sahasını ve Muthanna'daki Sumer sahasını geliştirme ihalelerini kazandıkları da açıklandı. Irak Petrol Bakanı, Çin'in Geo-Jade şirketinin Irak'ın Basra vilayetindeki Jabal Sanam sahasında petrol arama ihalesini kazandığı belirtti. IRAK GAZINA İLGİ AZIrak, altıncı ruhsat turunda özellikle İran'dan ithal edilen gaza bağımlı olan elektrik santrallerini çalıştırmak için kullanmak istediği doğal gaz üretimini arttırmak istiyordu. Ancak gaz potansiyeli olan en az altı sahaya teklif verilmemesinin bu çabaları baltalayabileceği kaydediliyor. Ayrıca Irak Başbakanı Muhammed Şii'nin geçen ay ABD'ye yaptığı resmi ziyarette ABD'li şirketlerin temsilcileriyle görüşmesine rağmen hiçbir ABD'li petrol devinin sürece dahil olmaması da dikkat çekici.