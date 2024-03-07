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Dünya Petrol ve doğal gaz geliri çok yüksek! Yaptırımlar Rusya'nın gelirini düşüremedi... Daha üstüne çıkmaya hazırlanıyor
Dünya

Petrol ve doğal gaz geliri çok yüksek! Yaptırımlar Rusya'nın gelirini düşüremedi... Daha üstüne çıkmaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-07 01:46:00 - 2024-03-07 02:15:42
Petrol ve doğal gaz geliri çok yüksek! Yaptırımlar Rusya'nın gelirini düşüremedi... Daha üstüne çıkmaya hazırlanıyor

Batı'nın tüm engelleme çabaları ve yaptırımlarına rağmen Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirini düşüremedi! Rusya'nın petrol ve doğal gaz bütçe gelirleri Şubat ayında bir önceki aya göre %40 artış kaydetti.

Rusya'nın petrol ve doğal gaz bütçe gelirleri Şubat ayında bir önceki aya göre %40 artış kaydetti. Rusya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Rusya'nın federal bütçesi için petrol ve doğalgaz satışlarından elde edilen gelir, maden çıkarma vergisinden elde edilen gelirdeki artışla birlikte, Şubat ayında Ocak ayına göre %40 artarak 945,6 milyar rubleye (10,36 milyar dolar) yükseldi. 

Rusya'nın bu yılın şubat ayında petrol ve doğalgaz gelirlerini artırması "Rusya’nın yaptırımlara karşı direncinin göstergesi" olarak değerlendirildi. Rusya'dan yeni adımlar gelecek haberi gündemi meşgul ederken Blomoberg'in haberine göre artan petrol fiyatları sayesinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80'den fazla arttı. Ajansın hesabına göre bir ayda Rusya'nın kasasına 10 milyar dolardan faza para girdi.

Bir yıl önce 50 dolar olan petrol vergilerinin bu yıl varil başına 65 dolardan hesaplanması da bütçe gelirlerini arttırdı.

Bloomberg, hükümetin, petrol ve gaz sektöründe vergi konusundaki yeni düzenlemelerinin bütçe gelirlerinin artmasına katkıda sağladığını vurguladı.

Haberde Batı'nın tüm engelleme çabaları ve yaptırımlarına rağmen Rusya'nın özellikle Asya'daki müşterilerine indirimli fiyatlarla da olsa petrol satmanın yolunu bulduğu ve gelirlerini belli bir seviyede tutmayı başardığı vurgulandı.
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