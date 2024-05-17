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Ekonomi Petrol sondaj kuyusu açılacak! O yerden her an müjdeli haber gelebilir
Ekonomi

Petrol sondaj kuyusu açılacak! O yerden her an müjdeli haber gelebilir

Yeniakit Publisher
2024-05-17 22:51:00 - 2024-05-18 09:10:27
Petrol sondaj kuyusu açılacak! O yerden her an müjdeli haber gelebilir

Türkiye'nin enerji alanındaki önemli adımları devam ederken Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kez Diyarbakır doğalgaz ve petrol araması yapılacak

Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO), Diyarbakır’ın Sur ilçesi sınırları içinde Akören-1 tespit kuyusu açarak petrol arayacak.  

Diyarbakır’ın Sur ilçesi sınırları içerisinde bir adet sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak.   Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ili, Sur İlçesi Ağaçlıdere Mahallesi sınırları içerisindeki 50 bin m2’lik alanda bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor.

ARİ/TPO/K/L44/C1-C2 ruhsat numaralı şahıs arazisi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Akören-1 tespit kuyusu açılacak. Alanda yapılacak sismik çalışmalar sonucunda kuyu açılacak ve sondaj işlemi ile bu alandaki petrol varlığı belirlenecek.9 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor. 

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