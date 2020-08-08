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Ekonomi

Petrol sinsice yükseliyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda yükselişini sürdürüyor. Temmuz ayı başında 42,47 dolardan işlem gören brent petrolün varil fiyatı 45 doları aştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:39:00 -
Petrol sinsice yükseliyor

Dünya genelinde yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının, küresel ekonomik büyüme ve ABD’deki akaryakıt talebindeki artış beklentilerini olumsuz etkilemesi, ham petrol fiyatları üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor.

Önceki gün 45,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, dün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 45,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,94 dolardan alıcı buldu.

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