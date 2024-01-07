Petrol sahasını kapattı! Akaryakıt istasyonunda büyük skandal: Mücbir sebep hali! Ülke ayağa kalktı, ilanı etti

NOC'tan yapılan yazılı açıklamada, "Şerare Petrol Sahası'nın protestocular tarafından kapatılması sonucunda 7 Ocak Pazar gününden itibaren mücbir sebep hali ilan edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Şerare Petrol Sahası'nın kapatılmasının kuzeybatıdaki Zaviye Limanı'na ham petrol tedarikinin kesilmesine neden olduğuna dikkati çekilerek, üretimin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması amacıyla müzakerelerin sürdüğü aktarıldı.

Mücbir sebep hali (Fors majör), ticari anlaşmalarda, tarafların kendi iradeleri ve kontrolleri dışında oluşan şartlar altında anlaşmanın tek taraflı veya çift taraflı feshedilmesi durumu olarak biliniyor.

Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası, 3 Ocak'ta akaryakıt eksikliğini protesto eden Libyalıların sahaya girmelerinin ardından kapatılmıştı.

Libyalı protestocular, 1 Ocak'ta yayınladıkları görüntüde, güneydeki rafinerinin kurulması kararının devreye sokulması, bozuk yolların bakımı, petrol şirketlerine güneylilerin atanması ve bölgedeki akaryakıt sıkıntısının giderilmesi yönündeki taleplerini dile getirmişti.

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Başkent Trablus'un 800 kilometre güneyindeki Murzuk Çölü'nde 1980 yılında keşfedilen Şerare Petrol Sahası günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip.

Son 5 yılda Libya'da yaşanan şiddetli çatışmalar, petrol ihracatında önemli bir düşüşe neden olurken, petrol üretimini günde 2 milyon varile çıkarmayı amaçlayan genişleme planlarını da geciktirmiş oldu.