Petrol piyasasında gözler İran anlaşmasında

Petrol , ABD ham petrol stoklarında yaşanan sürpriz düşüş sonrasında Asya piyasalarında yatay bir seyir izledi.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında önceki seansta yüzde 0,3 yükseldikten sonra varil başına 90 dolar civarında işlem görüyor.

ABD’de hükümetin açıkladığı resmi verilere göre, ham petrol stokları geçen hafta 4,8 milyon varil düşüş kaydetti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ise stoklarda artış yaşanacağı yönündeydi.

Petrol piyasaları ise İran ile yapılacak nükleer anlaşmada herhangi bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına odaklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, çarşamba günü yaptığı açıklamada sağlanacak anlaşmanın tüm tarafların endişelerini gidereceğini belirtti.

Commonwealth Bank of Australia Emtia Araştırma Direktörü Vivek Dhar, “Piyasalarda stoklar çok düşük. Şu an çok az bir fazla kapasite mevcut ve bu da piyasada takip edilmesi gereken en önemli şeylerden.”dedi.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü, New York piyasasında yatay bir seyirle varil başına 89,62 dolara tırmandı.

Nisan vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0,1 yükselişle varil başına 91,46 dolara çıktı.(