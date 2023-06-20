Petrol öngörüsü güncellendi! O rakam olursa Türkiye'deki akaryakıt fiyatları değişecek

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Çokuluslu ABD yatırım bankası Goldman Sachs, Aralık ayı için Brent petrolü fiyat tahminini 95 dolardan 86 dolara düşürdü.

Suudi Arabistan'ın yaptığı gönüllü üretim kısıntısına karşın Rusya ve İran'ın arzı "ciddi şekilde" artırdıklarına işaret eden Goldman Sachs, Aralık ayı için Brent petrol fiyat tahminini 95 dolardan 86 dolara, Batı Teksas petrolü tahminini de 89 dolardan 81 dolara indirdi.

Goldman Sachs, 2023-24 döneminin ikinci yarısı için küresel petrol arzı tahminini de 800 bin varil/gün artırdı.