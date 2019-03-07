0553 313 94 23

Petrol Ofisi 6 bin ağır araç ustasıyla buluşacak

Petrol Ofisi bu yıl "Maximus Usta Buluşmaları"yla ağır ticari araçlara hizmet veren 6 bin ustayla buluşacak

07 Mart 2019 Perşembe 13:20
Petrol Ofisi 6 bin ağır araç ustasıyla buluşacak

ANKARA (AA) - Petrol Ofisi, 2019'da "Maximus Usta Buluşmaları" kapsamında ağır ticari araçlara hizmet veren toplam 6 bin ustayla buluşacak.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamada, şirketin, yeni formülüyle yüzde 50 daha az yağ eksiltme özelliği taşıyan Maximus motor yağlarının tanıtılacağı "Maximus Usta Buluşmaları"yla ağır ticari araçlara hizmet veren toplam 6 bin ustaya ulaşılacağı bildirildi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ustalara yönelik 6 Mart Çarşamba akşamı düzenlenen ilk toplantıyla buluşmaları başlatan şirket, ağır vasıta şoförleri ve ustalarına özel geliştirdiği yeni formüllü Maximus motor yağlarını tanıtacak.

Şirketin, geçen yıl 57 günde 42 ilde ve 48 noktada Maxima ile gerçekleştirdiği "Usta Buluşmaları"nı, bu yıl Maximus ile 58 günde düzenleyeceği 40 toplantıyla gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, şirketin Türkiye'deki madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Petrol Ofisi Madeni Yağlar, 140 bin tonluk üretim ve 65 bin tonluk depolama kapasitesi, benzersiz bilgi birikimi, ileri teknolojisi, Ar-Ge gücü, 350'yi aşkın ürün çeşitliliği ve 16 bini aşkın satış noktasıyla alanında Türkiye'nin en önemli markası konumundadır. Petrol Ofisi 2018 yılında, madeni yağlar ve kimyasallarda 100 bin tonu aşan satış hacmine ulaşırken, aynı yılda 4 kıtada 35 ülkeye 10 bin tonu aşan ihracat gerçekleşmiştir. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre Petrol Ofisi, 2018 yılında yüzde 24,7'lik pay aldığı Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğini, 2010'dan bu yana aralıksız olarak sürdürerek, 9'uncu yılına taşımıştır."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:20
  1. motor yağları
  2. petrol ofisi
  3. Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İmralı'ya ziyaretçi gelememesi hak ihlali değil"
    1. "İmralı'ya ziyaretçi gelememesi hak..
    2. Okul önünde otomobilin çarptığı..
    3. Tüm Türkiye’de aranıyordu,..
    4. THY'den yolculara 64 bin ton ikram
    5. AB'de yatırımların çevre riskleri..
    6. Alanya’da barda korkutan yangın
    7. Kilis’te Organ Bağışı 3 kişiye hayat..
    8. Tekintaş: 31 Mart seçimleri Türkiye..
    9. Makine ihracatı 2 ayda 2,7 milyar..
    10. Borsa ilk yarıda yükseldi
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin’in..
    12. Mahir Ünal: FETÖ ve PKK'nın ağzı ile..
    13. Sason’da okullar arası voleybol..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadınlar..
    15. Başkan Kocaoğlu: Çin’e kadar uzanacak..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Afganistan’da anma töreninde saldırı:..
    19. Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan..
    20. HPV testinin pozitif çıkması dünyanın..
    21. Petrol Ofisi 6 bin ağır araç ustasıyla..
    22. Konyasporlu futbolculardan "şivlilik"..
    23. Fahri trafik müfettişlerinin görev ve..
    24. Vali Soytürk’ün 8 Mart Dünya Kadınlar..
    25. Başkan Başsoy Regaip Kandilini kutladı
    26. Arapça şiir ve metin canlandırma..
    27. Başsoy’dan Belediye Meclis Üyelerine..
    28. Siemens Türkiye, 9 ülkeden tedarik..
    29. UEFA Genel Sekreterler Toplantısı..
    30. Kaymakam Arıcan’dan ADEM ziyareti
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti