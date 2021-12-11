Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı önemli bir açıklamada bulundu. Peki, Mardin’de bulunan petrol ne kadar kaliteli?

Petrol mü bulundu? Nerede petrol bulundu?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı; Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 'Günyurdu-1' kuyusunda petrol keşfedildiğini bildirdi. Türkiye Petrolleri'nden yapılan açıklamaya göre; Suriye sınırındaki kuyuda sondaj çalışmaları 35 gün sürdü.

Bin 310 metre derinlikte petrole ulaşıldı. Petrolün, 11,9 gravitede olduğu bildirildi.

Kuyuda üretim testlerine başlandı. Bölgede petrol arama faaliyetleri de aralıksız sürüyor.

Gravite nedir?

Gravite, petrolün kalite ölçümünde kullanılan bir değer olup uluslararası anlaşmalara uygun olarak American Petroleum Institute (API) gravitesi kullanılır.

SG (Spesifik Gravite) “Petrol Yoğunluğu/Su Yoğunluğu” anlamına gelir. Hafif petrolün, API gravite değeri daha büyükken, yoğunluğu yükseldikçe API gravite değeri düşecektir. API gravite değeri yükseldikçe petrolün de piyasadaki değeri artar.

Petrolün kalitesi Gravite değeri ile oranlıdır. Çıkarılan petrolün değerli olup olmadığı gravite değeri ile ölçümlenebilmektedir. Gravite değeri ne kadar fazlaysa petrolün değeri de o kadar yüksek olur. Petrolün öz ağırlığı yani yoğunluğu baz alınır.