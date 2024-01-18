Petrol kuyusu aktif çalışıyor: Hançerli 9 petrolü şebekeye bağlanacak! Her yerden petrol fışkıracak

MAPEG, TPAO ve Turkse Perenco’nun Diyarbakır’daki ortak işletme ruhsat sahasında açtığı Hançerli 9 Kuyusu için ihtiyaç duyulan alanı kamulaştıracak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve NV Turkse Perenco’nun, Diyarbakır illinin sınırları içinde ortak olduğu ARİ/TPO-NTP/K/L43-c1-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsat sahası kapsamında açılan Hançerli 9 Kuyusunun lokasyon sahası, yolu ve enerji nakil hattı (ENH) için Diyarbakır ilinin Ergani ilçesine bağlı Hançerli Köyündeki bazı parsellerdeki arazilerin bazı kısımlarının kamulaştırılması için başvuruda bulunmuştu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), başvuruyu inceledi ve petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan arazilerin kamulaştırılması talebini onayladı.

enerji günlüğünde yer alan haberde: Onay üzerine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereğince rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Ergani 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları bulunan taşınmazların aşağıda belirtilen kısımları kamulaştırılacak.126 ada, 2 numaralı parsel: 1.503,48m2 (mülkiyet)126 ada, 3 numaralı parsel: 9.246,79m2 (mülkiyet)126 ada, 3 numaralı parsel: 345,56m2 (irtifak hakkı)126 ada, 4 numaralı parsel: 289,01m2 (mülkiyet)126 ada, 5 numaralı parsel: 307,98m2 (mülkiyet)126 ada, 6 numaralı parsel: 279,63m2 (mülkiyet)126 ada, 7 numaralı parsel: 252,61m2 (mülkiyet)126 ada, 8 numaralı parsel: 195,66m2 (mülkiyet)127 ada, 8 numaralı parsel: 575,49m2 (irtifak hakkı)128 ada, 1 numaralı parsel: 2.555,07289,01m2 (irtifak hakkı). Kaynak: TPAO ve Perenco Hançerli 9 Kuyusu’na yol inşa edecek