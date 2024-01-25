Petrol keşifleri! Türkiye'nin petrol müjdesi yakın ama dünyada açık ara petrol 1 ayın zirvesinde!

Petrol fiyatları Asya ticaretinde yükseldi ve en büyük ithalatçı Çin'den gelen teşvik önlemlerinin ardından kazançlarını yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıkardı ancak ABD’nin önemli ekonomi verileri öncesinde yatırımcılar temkinli.

Fiyatlar ayrıca Ocak ayı başında iş faaliyetlerinde iyileşme gösteren ve ham petrol talebi için olumlu ipuçları sunan ABD ve İngiltere’den gelen bir dizi güçlü satın alma yöneticileri endeksi ile de destek gördü.

Son kazançlar petrol fiyatlarını Aralık sonundan bu yana en yüksek seviyelerine yaklaştırdı. Brent şu anda varil başına 80 doların üzerinde işlem görüyor. Petrol fiyatları yıla sert bir başlangıç yaptıktan sonra 2024 yılı için de pozitif işlem görüyor.

Çin Halk Bankası dün, beklenmedik bir şekilde yerel bankalar için zorunlu karşılıkları düşürdü ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için tekrar likidite enjekte etti. Bu hamle, 2023'e kadar zayıf büyümeyle boğuşan dünyanın en büyük petrol ithalatçısında ekonomik toparlanma umutlarını artırdı.

ABD'nin petrol stoklarında büyük bir düşüş olduğunu gösteren veriler de özellikle şiddetli soğuk hava koşullarının ülkedeki ham petrol üretimini sekteye uğratması nedeniyle petrol fiyatlarına yardımcı oldu. Ancak soğuk havanın seyahatleri de azaltması nedeniyle benzin stoklarında süregelen bir artışla bu durum dengelendi.

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Mart vadeli Brent kontratı %0,3 artışla 80,30 dolara yükselirken WTI %0,4 artışla 75,27 dolar oldu.

Her iki kontrat da en son Aralık sonunda görülen seviyelere yakın seyretti.

ABD'de üretimde görülen aksaklıklar, önümüzdeki aylarda arzın daha da daralacağına dair endişeleri artırdı. Çünkü bir yandan Orta Doğu'daki çatışmaların biteceğine dair bir işaret görünmüyor. ABD liderliğindeki güçler, Yemen'de İran'a bağlı Husi grubuna yeni saldırı düzenlerken İsrail-Hamas savaşı da devam ediyor.

Doların altı haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yatırımcılar, dolardaki son kârlarını da alınca dolar değer kaybetti ve bu durum petrol fiyatlarına yardımcı oldu. Ancak dolar, ABD ekonomisine ilişkin önemli ipuçlarının yanı sıra gelecek hafta yapılacak Fed toplantısı beklentisiyle duruldu.

ABD’den 4. çeyrek GSYİH verisi bekleniyor

Dünyanın en büyük akaryakıt tüketicisine ilişkin yeni ipuçları için gözler bugün açıklanacak olan dördüncü çeyrek ABD gayri safi yurt içi hasıla verilerine çevrildi.

Verilerin, yüksek faiz oranlarının etkilerinin ekonomiye yansıması nedeniyle büyümede bir miktar yavaşlama göstermesi bekleniyor.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE fiyat endeksi verisi yarın açıklanacak ve enflasyonun Aralık ayında değişmediğini göstererek bankaya, faizleri daha uzun süre yüksek tutması için güç vermesi bekleniyor.

Veriler, Fed'in 2024'te yapacağı ve merkez bankasının faizleri 23 yılın en yüksek seviyesinde tutmasının beklendiği ilk toplantısından sadece birkaç gün öncesinde açıklanıyor.

Azalan ekonomik büyüme ve yüksek faiz oranları nedeniyle talebin azalacağına dair korkular, 2023 yılına kadar petrol piyasaları için önemli bir endişe kaynağı oldu. Fed'in erken faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin azaldığı bir ortamda bu endişenin devam etmesi muhtemel.

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