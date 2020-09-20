  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği değişti
Ekonomi

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği değişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:30:00 -
Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği değişti

Buna göre, milli güvenlik ve milli menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete memur vasıtası ile tebliğ edilecek. Bu şekilde tebliğ edilen kararların yürürlük tarihi, kararda aksine bir hüküm bulunmadıkça tebligat tarihi olacak. Bu nitelikteki petrol hakkı ile ilgili kararlar hak sahibine tahsis edilen alanda faaliyete başlanılmadan önce Resmi Gazete’de yayımlanacak.

İzin süresi uzatıldı

Petrol hakkı sahibi şirketlerin müştereken sahip olduğu ruhsatlarda, hak sahiplerinin aralarında yaptıkları anlaşmaya bağlı olarak devlet hissesi, ortaklardan biri tarafından beyan edilebilecek. Yapılan değişiklikle, daha önce veriliş tarihinden itibaren altmış gün geçerli olan Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen ithal, ihraç ve devir izinleri, yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Zorunluluk kalktı

Ayrıca, petrol hakkı sahibinin, özellikle sondaj kulesi ve sismik ekip ve malzemelerini, nerede ve ne amaçla kullanıldığını düzenli olarak, her ayın on beşine kadar MAPEG’e bildirme zorunluluğu kaldırıldı. Yapılan değişiklikle, petrol hakkı sahibi, söz konusu malzemelerini, nerede ve ne amaçla kullanıldıklarını MAPEG’in talebi halinde on beş gün içinde bildirecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ali Bulut, Ebced hesabı yaptı! Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı
Gündem

Mehmet Ali Bulut, Ebced hesabı yaptı! Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, katıldığı bir programda dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün Ebced hesabına göre sona erece..
Ünlü doktordan İSKİ'ye fahiş fatura isyanı: Oto yıkamacı değil doktoruz
Gündem

Ünlü doktordan İSKİ'ye fahiş fatura isyanı: Oto yıkamacı değil doktoruz

Pandemi döneminde vatandaşlara fahiş faturalar kesen İSKİ'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. İSKİ tarafından suyu kesilen ve 2776 liralık fahiş b..
Polatlı'daki kum fırtınası Haarp ürünü mü? Canlı yayında olay sözler
Gündem

Polatlı'daki kum fırtınası Haarp ürünü mü? Canlı yayında olay sözler

Araştırmacı yazar Kürşad Berkkan, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınası ile ilgili çarpıcı açıklamalar yap..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı