Petrol ithalatı haziranda yüzde 11,6 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun haziran ayına ilişkin “Petrol Piyasası Sektör Raporu”na göre, Türkiye’nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 22 düşüşle 1 milyon 651 bin 367 ton oldu. Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 823 bin 866 tonla Irak’tan yapılırken bu ülkeyi 735 bin 783 tonla Rusya izledi. Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 20,9 artarak 907 bin 205 tona yükseldi.