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Aktüel Petrol-İş Sendikasının Mersin ve Adana'daki grev kararı iki ay süreyle ertelendi
Aktüel

Petrol-İş Sendikasının Mersin ve Adana'daki grev kararı iki ay süreyle ertelendi

"Genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte" görülen grevin ertelenme kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 03:04:11 -
Petrol-İş Sendikasının Mersin ve Adana'daki grev kararı iki ay süreyle ertelendi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Kararı ile Petrol-İş Sendikasının Mersin ve Adana'daki grev kararı "genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü için 60 gün süreyle ertelendi.

Grevin ertelenmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine ait Mersin'in Akdeniz İlçesi Kazanlı mevkiinde yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana'nın Seyhan İlçesi, Arabali mevkiinde yer alan tuz işletmesinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınan grev kararının genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesi gereğince karar verildiği bildirildi.

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