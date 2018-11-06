Petrol iletim tarifeleri tekrar belirlendi
EPDK tarafından, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin Yumurtalık - Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı ve Batman - Dörtyol Ham Petrol Boru Hattına ilişkin iletim tarifeleri tekrar belirlendi.06 Kasım 2018 Salı 09:21
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın Yumurtalık (Ceyhan) - Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattının iletim hizmet bedeli varil başına bugünden itibaren ilk ay sonuna kadar 2,2081 lira olarak belirlendi.
Tarifedeki hizmet bedelleri, tarifenin uygulamaya girdiği ilk ayı müteakip her ay için ilgili maddede yer alan eşitliğe göre yeniden belirlenecek. Bedeller, eşitlikte yer alan yöntemin uygulanması hariç artırılamayacak ve indirimlerde yer alan unsur haricinde indirim yapılamayacak. Fiyatlara KDV ayrıca eklenecek.
Öte yandan, BOTAŞ'ın Batman - Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı tesisine ilişkin iletim hizmet tarifeleri de bugünden itibaren ilk ay sonuna kadar aşağıdaki şekilde belirlendi:
Ham petrol ve ara ürün iletim hizmet fiyatı
GÜZERGAH
FİYAT (TL/Varil)
Batman-Dörtyol
7,9736
Diyarbakır-Dörtyol
6,6737
Sarıl-Dörtyol
3,4172
Ham petrol hazırlama ve pompalama hizmet fiyatı
PAY
FİYAT (TL/Varil)
Taşıtıcı payı
0,7143
Rafinerici payı
0,4583
KDV AYRICA EKLENECEK
Tarifedeki hizmet bedelleri tarifenin uygulamaya girdiği ilk ayı müteakip her ay için ilgili maddede yer alan eşitliğe göre yeniden belirlenecek. Bedeller, eşitlikte yer alan yöntemin uygulanması hariç artırılamayacak ve indirimlerde yer alan unsur haricinde indirim yapılamayacak. Fiyatlara KDV ayrıca eklenecek.
Ayrıca, ham petrol ve ara ürünün iletim hizmeti fiyatlarında buster hizmetleri dahil olup, bu hizmetin boru hattı ile petrol taşıtmak isteyen taşıtıcılar tarafından yapılması halinde iletim hizmeti fiyatlarında yüzde 6 oranında indirim yapılacak.
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