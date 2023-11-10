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Ekonomi Petrol için ürküten tahmin! Fiyat patlaması için tarih verdiler
Ekonomi

Petrol için ürküten tahmin! Fiyat patlaması için tarih verdiler

Yeniakit Publisher
2023-11-10 23:18:00 -
Petrol için ürküten tahmin! Fiyat patlaması için tarih verdiler

ABD merkezli finans kuruluşu Fitch Ratings, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik riskler nedeniyle 2024 yılı petrol tahminin açıkladı. Petrolde yüzde 50'den fazla bir artış bekliyorlar.

Fitch Ratings, Orta Doğu'daki gerilimin petrol arzında yaratabileceği kesintiler nedeniyle 2024 için petrol fiyatı öngörüsünü varil başına 120 dolara çıkardı.

Fitch Ratings, Orta Doğu'daki gerilimin petrol arzında yaratabileceği kesintiler nedeniyle 2024 için petrol fiyatı öngörüsünü varil başına 120 dolara çıkarırken beklenenden yüksek petrol fiyatlarının daha düşük ekonomik büyüme ve daha yüksek enflasyona neden olabileceği uyarısında bulundu.

2024 yılı için 70 dolar seviyelerini göstermişlerdi

Fitch Ratings'in, eylülde açıklanan Küresel Ekonomik Görünüm (GEO) Raporu'nda, petrol fiyatlarının 2024 ve 2025'te sırasıyla ortalama 75 ve 70 dolar olacağını öngörülmüştü.

Bugün yayımlanan analizinde kurum, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimi dikkate alarak GEO raporunda 2024-2025 boyunca yüksek petrol fiyatlarının temel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkisini inceledi.

Bu kapsamda, jeopolitik gerilime bağlı olarak yaşanabilecek arz sıkıtları nedeniyle petrol fiyatlarının 2024'te ortalama varil başına 120 dolara yükseleceğini öngören Fitch Ratings bu rakamın 2025'te 100 dolar olacağını tahmin etti.
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Beklenenden yüksek petrol fiyatları nedeniyle küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2024'te yüzde 0,4, 2025'te ise yüzde 0,1 daha düşük olabileceği hesaplanırken yüksek petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin kısa süreli olması ve 2025'te tahmin edilenden daha düşük enflasyon oranlarıyla bu artışın kısmen dengelenmesi bekleniyor.

Orta Doğu'daki gerilimle bağlantılı bir petrol fiyat şokunun daha sıkı para politikası ve finansal koşullar, daha düşük iş ve tüketici güveni ve finans piyasalarında düzeltmelere yol açabileceği öngörülüyor.

Hisse fiyatlarında yüzde 10'u bulan bir şokun yaşanması halinde, gelecek yıl küresel GSYH'nin yüzde 0,6 daha düşük, ABD, Japonya, Avro Bölgesi ve Birleşik Krallık'ta yüzde 0,5 ila 0,9 daha düşük seyretmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

İsrail-Filistin çatışması sonrası Brent petrolün uluslararası piyasalarda varil fiyatı 94 dolara kadar yükselmişti. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.58 itibarıyla 81 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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