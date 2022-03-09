Petrol için korkunç tahmin: O fiyata çıkabilir!

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın etkisi petrol fiyatlarına yön veren ana unsur olmaya devam ediyor.

ABD'nin Rus petrolüne yönelik ambargo kararının ardından petrol fiyatlarındaki ralli devam etti.

NTV yayınına katılan Enerji Uzmanı Arif Aktürk, 130 doların sürdürülebilir bir rakam olmadığını vurgulayarak, "Petrol için şunun altını çizmek lazım daha fazla artış ve şu andaki seviyeler petrole olan talebi azaltıyor. 2022 yılında 5.2 milyon varil ilave bir talep gelecek iken bu talep tam tersi noktaya çalışacak. 130 dolar sürdürülebilir bir rakam değil.

Belki ABD Başkanı Joe Biden Rusya'yla petrol ve doğalgaz ithalatının yasaklandığını açıkladıktan sonra 140-145 dolarları görür ama ondan sonra düşme trendine girer" diye konuştu.