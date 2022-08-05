Petrol haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor... İşte fiyatlar

Petrolde bu hafta yüzde 10'u aşan düşüş kaydedilirken, seviye olarak 6 haftanın en düşük seviyeleri test edildi.

Petrol, küresel ekonomik yavaşlamanın talep üzerinde yarattığı etkiye dair fiyatlamalarla haftanın son işlem gününde sınırlı prim kaydediyor.

ABD ham petrolü 89 doların altını görürken Brent petrol de 94 doların altını test etti.

ABD ham petrolünde bu hafta kayıp yüzde 10'u aştı.

Resmi veriler, ham petrol stokları yükselirken ABD benzin tüketiminin gevşediğini gösterdi. Düşüş, Suudi Arabistan'ın fiyatları yükseltmesine ve OPEC+'ın sınırlı üretim artışına rağmen geldi.

Yılın ilk beş ayındaki yükselişin ardından petrol rallisi, Haziran ve Temmuz aylarındaki düşüşlerin ardından bu ay derinleşen kayıplarla tersine döndü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen kazanımları silen satış, Fed dahil olmak üzere merkez bankalarını faiz oranlarını artırmaya teşvik eden küresel ekonomide enflasyonist baskıları hafifletecek.

SPI Asset Management'ın Yönetici Ortağı Stephen Innes, "Piyasa, rafinaj kapasitesi üzerindeki baskının önemli ölçüde azalmasıyla birlikte ABD'de bozulan talep resminin ardından hâlâ mücadele ediyor" dedi.

Çok daha sıkı para politikasına geçiş, yatırımcılar arasında, önde gelen ekonomilerde büyümenin yavaşlayacağına ve enerji tüketimi görünümünü tehlikeye atacağına dair endişeleri artırdı. İngiltere Merkez Bankası Perşembe günü 27 yılın en sert faiz artışını yaparken resesyon öngörüsünde de bulundu.