Petrol haberi dikkat çekti: Kazakistan, o bölgede 3 milyon tona çıkaracak! Azerbaycan ile anlaşma tamam

Kazakistan, Trans-Hazar güzergahındaki petrol tedarik hacmini iki yıl içinde 3 milyon tona çıkaracak. Trans-Hazar güzergahında 2023 yılında 1 milyon ton petrol taşındığı kaydedildi. 2024 yılı için ise 1.5 milyon tona kadar petrol tedarik edilmesi bekleniyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2022 yılında Trans-Hazar koridoru boyunca petrol taşıma hacminin artırılması emrini vermişti. Bu talimat uyarınca KazMunayGas (KMG) ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Tengiz sahasından Bakü-Tiflis-Ceyhan üzerinden daha fazla pompalanmak üzere yılda 1.5 milyon ton hammaddenin Bakü'ye sevk edilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştı.

AZERBAYCAN VE KAZAKİSTAN, PETROL GEÇİŞİ ALANINDA ANLAŞMA İMZALADI

Kazakistan ve Azerbaycan, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı yoluyla Avrupa'ya petrol ihraç edilebilmek için önemli bir adım atmıştı. İki ülkenin devlet enerji şirketleri "KazMunayGaz (KMG)" ve SOCAR, Kazak petrolünün Azerbaycan topraklarından geçişine ilişkin stratejik işbirliğini öngören mutabakat zaptını imzalamıştı.

KAZAKİSTAN VE AZERBAYCAN'DAN PETROL GEÇİŞİ ORTAKLIĞI ANLAŞMASI

Kazakistan, enerji işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2023 yılında petrolünün Azerbaycan üzerinden taşınmasını artırma niyetini açıklamıştı. Bu nedenle, her iki ülkenin de enerji sektöründeki stratejik ortaklığı gelişmeye devam ediyor.

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