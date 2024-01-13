Petrol geriledi! Araç sahipleri dikkat akaryakıt fiyatları: Saatler sonra LPG, Benzin ve motorine indirim var mı? Kaç lira çıkacak?

Almanya’da akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar, araç sürücülerini akaryakıt fiyatalrını takip etmeye yönlendiriyor. Brent ham petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına olası zamların habercisi olarak görülüyor.

Türkiye’de olduğu kadar dünya ülkeleriden akaryakıt fiyatları hızla artmaya devam ediyor. Bu durumdan ise en çok araç sahipleri etkileniyor. Bunun içinde tasarruf yöntemleri araştırılıyor.

Ekonomi uzmanları da yaptıkları araştırmalar neticesinde Almanya’daki akaryakıt istasyonlarında benzinin en ucuz satıldığı saat aralıklarını açıklayarak araç sahiplerini az da olsa sevindiriyor. Uzmanlar, benzini daha ucuza alabilmek için en uygun vaktin akşam 18.00 ila 22.00 saatleri arasında oluğunu söylüyor. Fiyatların en çok zamlandığı saatler ise 05.00 ila 08.00’da olduğu belirtiliyor.

Benzin fiyatı ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, ABD ve müttefiklerinin Yemen'deki Husilere hava saldırısı başlatmasıyla yükselişini bugün de sürdürüyor. Peki dolar ve brentten etkilenen benzin ve motorin fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? Benzin ve mazot fiyatı için doğrudan etkili olan 'Petrol düşüşünü sürdürecek mi' sorusuna Citi Group'tan cevap geldi.

Benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, ABD ve müttefiklerinin Yemen'deki Husi isyancılara karşı hava saldırıları başlatması ve Kızıldeniz'de hayati önem taşıyan su yolundan yakıt ve mal akışını engelleyen gemilere yönelik saldırılara misillemeleri artırmasıyla yükseldi. ABD ve İngiltere'nin deniz ticaretini güvenceye alma gerekçesiyle Yemen'e düzenlediği saldırıların ardından Husiler de İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini duyurdu. Bölgeden gelen haber akışları ile artan riskler diğer emtialara göre anlık gelişmelere daha duyarlı olan petrolde yukarı yönlü hareketler yaşatıyor.

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PETROL JEOPOLİTİK RİSKLERLE YÜKSELİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, İran destekli grup tarafından kullanılan bir dizi hedefe yönelik saldırıların başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. ABD'li yetkililer, radar bölgelerinin ve füze rampalarının vurulduğunu söyledi. Küresel gösterge Brent ham petrolü, yatırımcıların saldırıların Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmaya yol açıp açmayacağını ölçmeye çalışmasıyla yüzde 2,5 artışla varil başına 79 doların üzerine çıktı.

Husiler, ABD öncülüğündeki deniz kuvvetlerinin varlığına rağmen bu hafta başında Kızıldeniz'deki gemilere yönelik bugüne kadarki en büyük saldırısını başlatmıştı. Bu, Washington'un misilleme uyarılarına yol açtı. İran ayrıca perşembe günü Umman açıklarında bir tankere el koydu ve durum daha da kötüleşti.

Husiler son iki aydır neredeyse her gün gemilere füze fırlatıyor ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını sonlandırıncaya kadar pes etmeyeceklerini açıkladılar.Fiyatlar açısından en büyük tehlike, İran'ın doğrudan çatışmanın içine çekilmesidir; bu da dünya ham petrolünün yaklaşık üçte birinin kaynağı olan bir bölgedeki üretimi ve akışı tehdit edebilir. Bu, OPEC+ dışı arzın artması ve talep büyümesinin yavaşlaması nedeniyle zayıflayan piyasaya savaş riski primini yeniden getiriyor.

ING Group emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, "Çatışmanın hızlanması, daha büyük bir aksaklık potansiyeline ve gemilerin yön değiştirme ihtiyacına işaret ediyor. Ancak, bunun yayılması ve Basra Körfezi'nden gelen akışlara yönelik tehditler görmeye başlamamız halinde daha büyük risk ortaya çıkar. Bunun riskinin düşük olduğuna inansak da etkisi önemli olacaktır" dedi.

CİTİ, ARZ FAZLASI ENDİŞESİYLE 2024 VE 2025 İÇİN BRENT FİYAT GÖRÜNÜMÜNÜ DÜŞÜRDÜ

Citi Research, arz fazlası endişelerini gerekçe göstererek bu yıl ve 2025 için Brent fiyat tahminlerini düşürdü, ancak OPE+ küresel petrol piyasalarını "ince bir dengede" tuttuğu için fiyatların 2024'te varil başına 70 doların üzerinde kalmaya devam edeceğini savundu.

Citi, 2024 Brent fiyat tahminini 1 dolar düşürerek varil başına 74 dolara ve 2025 tahminini 10 dolar düşürerek varil başına 60 dolara indirdi, ancak Kızıldeniz'deki son hareketliliğin Orta Doğu'da daha fazla gerginliğe neden olmasının risk priminde kısa vadeli yukarı yönlü bir etki yaratabileceğini vurguladı.

ICE'de vadeli Bret şu sıralarda yüzde 11,69 artışla varil başına 78,71 dolar civarında işlem görürken, NYMEX'de ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü yüzde 1.81 artışla 73,32 dolar civarında işlem görüyor

"Büyük arz kesintileri olmadığı takdirde, daha yumuşak piyasa temellerinin OPEC+'nın 2024'ün ilk çeyreğindeki üretim kesintilerini 2024'ün tamamına yaymasına ve sadece 2025'in ikinci yarısında azaltmaya başlamasına neden olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanan Citi analistleri, "2025 yılı OPEC+ için daha fazla zorluk yaratacak gibi görünüyor, çünkü uzun süreli üretim kesintilerine rağmen büyük bir arz fazlası ortaya çıkıyor ve bu da temel senaryomuzda Brent bazında 70 $/varil'i korumayı giderek zorlaştıracak gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptılar.

Citi, OPEC+'nın 2025'in ikinci yarısında üretim kısıntılarını azaltmaya başlayacağı varsayımıyla, küresel petrol piyasalarının ortalama 1,2 milyon varil fazlaya dönebileceğini söyledi.(sabah)

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam haberi yok.

AKARYAKIT FİYATLARINA ÖTV ZAMMI

Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25,6 oranında yükseliş yaşanırken ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıktı. ÖTV artışıyla beraber 3 Ocak gününde geçerli olacak benzin grubunda KDV dahil edilerek 2,31 TL motorin grubunda KDV dahil 2,17 TL fiyat artışı yansıtıldı.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 36,83 TL

Motorin: 39,04 TL

LPG: 19.83 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 36.75 TL

Motorin: 38.96 TL

LPG: 19.36 TL

ANKARA

Benzin: 37.46 TL

Motorin: 39.69 TL

LPG: 19.70 TL

İZMİR

Benzin: 37.66 TL

Motorin: 49.92 TL

LPG: 19.47 TL