Petrol fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı üretici ülkelerin yılbaşından itibaren petrol üretiminde günlük 1.2 milyon varil kesintiye gideceğini açıklamasına karşın, petrolde küresel talebinin daha düşük kalacağı ve kaya petrolüyle arz fazlası oluşacağı endişesiyle düşüş sürüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında çok büyük bir yükseliş beklemediklerini söyledi. ABD üretiminde artışla birlikte fiyatların sadece Orta Doğu ve Rusya tarafından belirlenemeyeceği bir döneme girildiğini belirten Birol "2025 yılı civarında Amerika'nın toplam petrol üretimi, hemen hemen Rusya ve Suudi Arabistan'a eşit olacak" diye konuştu.

'KATAR'IN KARARI SÜRPRİZ OLDU'

Katar'ın şu an itibarıyla LNG'nin en güvenilir ve en önemli aktörü olduğuna dikkat çeken Birol "Katar, dünya enerji piyasalarında lider bir ülke ve OPEC'ten ayrılma kararı sürpriz oldu" dedi.