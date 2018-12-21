Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Petrol fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama!

IEA Başkanı Fatih Birol "Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında çok büyük bir yükseliş beklemiyoruz" dedi

21 Aralık 2018 Cuma 11:20
Petrol fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı üretici ülkelerin yılbaşından itibaren petrol üretiminde günlük 1.2 milyon varil kesintiye gideceğini açıklamasına karşın, petrolde küresel talebinin daha düşük kalacağı ve kaya petrolüyle arz fazlası oluşacağı endişesiyle düşüş sürüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında çok büyük bir yükseliş beklemediklerini söyledi. ABD üretiminde artışla birlikte fiyatların sadece Orta Doğu ve Rusya tarafından belirlenemeyeceği bir döneme girildiğini belirten Birol "2025 yılı civarında Amerika'nın toplam petrol üretimi, hemen hemen Rusya ve Suudi Arabistan'a eşit olacak" diye konuştu.

'KATAR'IN KARARI SÜRPRİZ OLDU'

Katar'ın şu an itibarıyla LNG'nin en güvenilir ve en önemli aktörü olduğuna dikkat çeken Birol "Katar, dünya enerji piyasalarında lider bir ülke ve OPEC'ten ayrılma kararı sürpriz oldu" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:20
  1. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den Rusya açıklaması
    1. AK Parti'den Rusya açıklaması
    2. İYİ Parti Niğde ilçe belediye başkan..
    3. Kıbrıs şehitleri anıldı
    4. ABD'de kişisel gelir ve harcamalar..
    5. Oğlunu ısıran köpeği öldüren baba..
    6. Piyasalarda gün sonu
    7. TBB’den Doğuş Holding açıklaması
    8. İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye..
    9. İsrail askerleri Gazze'de bir..
    10. "Kıbrıs'ta tarafların, neyi müzakere..
    11. İYİ Parti Çankırı ilçe belediye başkan..
    12. İngiltere Karadeniz'e savaş gemisi..
    13. Borsa günü yatay tamamladı
    14. Sağlığınız için çorbayı bardakta için
    15. Meclisin bütçe maratonunda son gün
    16. Afyon İYİ Parti belediye başkan..
    17. İYİ Parti Elazığ belediye başkan..
    18. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    19. Ali Şekerdağ kimdir?
    20. n11.com’dan yılın en uzun gecesine..
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"