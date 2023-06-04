Araç sahipleri, LPG kullananlar dikkat! Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim: Bu gece yürürlüğe girdi! Akaryakıta son durum

Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Benzin ve motorin zamlanırken LPG'de (Otogaz) indirim yapıldı. Bu gece itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyan indirimle LPG fiyatları yeniden 10 TL'nin altına indi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, dolar kurundaki artışla akaryakıt kalemlerinden benzin ve motorine zam olarak yansırken, sürücüleri sevindirecek haber LPG'den (Otogaz) geldi.

LPG fiyatları gece yarısı itibarıyla 10 TL'nin altına düştü.

LPG FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece yarısı LPG (otogaz) fiyatlarına 80 kuruş indirim gerçekleşti.

İndirimle birlikte LPG fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde 10 TL'nin altına geriledi.

9 AY SONRA İLK

Uzun bir süredir 10 TL'nin üstünde satılan LPG'de 9 ay sonra bir ilk yaşandı.

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kim 2022 tarihinde gelen indirimle 10 TL'nin altına gerileyen LPG, yıl başından sonra gelen zamla 10 TL'nin üstüne çıkmıştı.

Nisan ayında gelen indirimle 10 TL bandına gerileyen LPG fiyatları gelen yeni indirimle yeniden 10 TL'nin altına düştü.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YAPILACAK MI?

Benzin Mayıs ayında 0.43 kuruş, 0.77 kuruş ve 0.66 kuruş olmak üzere toplamda 3 zam yapıldı.

Benzinin litresi böylelikle 21 TL'nin üstüne çıktı.

Motorin ise mayıs ayında 0.66 kuruş ve 0.76 kuruş olmak üzere iki kez zamlandı.

Bu zamlarla birlikte 20 TL'nin üstüne çıktı.

Kaynakların aktardığına göre benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

Ancak yarın yapılacak olan OPEC toplantısının akaryakıt fiyatlarında etkili olması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (03 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ)

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 21,19 TL

Motorin fiyatı: 19,33 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 9,67 TL

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 21,24 TL

Motorin fiyatı: 19,39 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 9,94 TL

Ankara Akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 21,60 TL

Motorin fiyatı: 19,74 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 9,87 TL

İzmir Akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 21,59 TL

Motorin fiyatı: 19,82 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 9,72 TL

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