Petrol fiyatlarında yükseliş

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, küresel ekonomide resesyon endişelerine rağmen yükselmeye devam ediyor. Çin'in KOVID-19 tedbirlerini gevşetme yönünde attığı adımların petrol talebini artıracağı beklentileri fiyatlara destek veriyor.

ICE'de Brent petrolü bu sabah 80,89 dolar/varil seviyesine kadar çıktı ve şu sıralarda düne göre 25 cent artışla 80,05 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da şu sıralarda düne göre 49 cent artışla 75,68 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Fed ve ECB'nin faiz artırımlarına devam etmekte kararlılıklarını ortaya koydukları ortamda petrol fiyatlarında yukarı hareketlerin ölçülü olmaya devam edeceğini öngörüyorlar.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü için bugün direnç seviyesini 77,60 dolar/varil olarak ifade eden analistler, bu seviye aşılmadığı sürece 70 dolar/varil seviyelerine geri çekilme potansiyelinin korunacağını vurguluyorlar. Direncin aşılması halinde ise 78,90-79,75 dolar/varil aralığı yeni hedef olacak.

Brent petrolü için ise direnç olarak 80,75 dolar seviyesini gösteren analistler, buranın kırılamaması halinde 78,30 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorlar. Direncin kırılması halinde ise hedef 83,10 Dolar olacak.